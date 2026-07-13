Погода в Ярославле с 13 по 19 июля 2026: синоптики обещают повышение температуры

До +27 градусов обещают синоптики ярославцам к концу недели. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", в Ярославле новая неделя, с 13 по 19 июля, окажется не такой дождливой, как предыдущая.

"Короткие дожди местами еще возможны, а температурные показатели будут повышаться и вернутся к климатической норме: +22…+27°", - сказали специалисты.

Прогноз погоды на 13-19 июля 2026:

В понедельник, 13 числа, ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза, +20..22°, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Вечером - сильный дождь. Ночью переменная облачность, +15..17°.

14 июля вновь переменная облачность, небольшой дождь, гроза; ночью +15..17°, днем +20..22°, ветер северный, умеренный. 15 июля, в среду, малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +23..25°, ветер северо-западный, умеренный.

В четверг, 16 числа, переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +15..17°, ветер северный, сильный, порывы до 13 метров в секунду.

В пятницу, 17 июля, будет ясная погода, днем +21°, ночью +10°.

18 июля ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +23..25°, ветер юго-западный, умеренный.

В воскресенье, 19 числа, ясная погода, ночью +13..15°, днем +25..27°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 10 метров в секунду.

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