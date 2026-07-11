На благоустройство территории Некоузской школы выделены дополнительные средства

Почетный гражданин Некоузского округа Николай Старцев внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторического наследия своей малой родины. Фото: Правительство Ярославской области.

Сегодня, 11 июля, отмечают День Некоузского округа, также его административному центру – селу Новый Некоуз – исполняется 95 лет.

«Поздравляю жителей Некоузского округа с праздником! – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Именно здесь в 1238 году произошла Ситская битва – одно из важнейших событий в истории нашей страны. В округе бережно сохраняют традиции сицкарей. Далеко за пределами региона известен поселок Борок, где находятся геофизическая обсерватория и Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук. Желаю жителям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, а округу – дальнейшего развития, новых проектов и процветания!».

Некоузский округ активно развивается. За последние пять лет здесь отремонтировали 59 участков дорог общей протяженностью более 21 километра, благоустроили свыше 25 дворовых территорий, построили современный стадион, обновили Некоузский культурно-досуговый центр, культурно-этнографический центр и молодежный центр.

В этом году работа продолжается. В районе деревни Беловской строят современный многофункциональный спортивный центр с бассейном, в Новом Некоузе по федеральному проекту благоустраивают Центральный парк, завершены работы по капитальному ремонту детской библиотеки, Некоузской школы. Также, как отметил председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов, выделены дополнительные средства в размере 6 млн рублей на благоустройство территории учебного заведения.

«Отрадно видеть, что гостеприимная Некоузская земля развивается вместе со всей Ярославской областью, – сказал Артем Молчанов. – Причем темпы этого развития наращиваются. В том числе – в рамках приоритетных проектов и в результате взаимодействия всех ветвей власти и уровней самоуправления. Яркий пример такого сотрудничества при непосредственном участии специалистов нашего совета – это недавнее выделение дополнительных средств на предстоящее благоустройство Некоузской школы. Изначально финансирования на эти цели в текущем году не предполагалось, но мы сумели диверсифицировать бюджетные портфели, жители Некоуза и школьники будут довольны».

Праздничные мероприятия прошли в Центральном парке Нового Некоуза, где ключевым событием стал гастрономический конкурс «Ищи ситские щи!». В ярмарочных рядах ремесленники предлагали посетителям свежие продукты и сладости, а мастера – уникальные сувениры, в музыкальной программе принимали участие творческие коллективы округа и гости из Углича и Костромы.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий было объявлено о присвоении звания почетного гражданина Некоузского округа жителю Веретейской территории Николаю Старцеву. Он внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторического наследия округа.