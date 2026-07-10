В Ярославской области создан корсовет по реализации приоритетных проектов

Совет объединит работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, поможет оперативно рассматривать возникающие вопросы. Фото: Правительство Ярославской области.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня в регионе реализуется большое количество крупных проектов, – отметил в социальных сетях Михаил Евраев. – Строим социальные объекты, ремонтируем дороги, модернизируем коммунальную инфраструктуру, благоустраиваем общественные пространства, развиваем промышленность, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Такой объем работы требует постоянного взаимодействия всех уровней власти и четкой координации. Именно эти задачи и будет решать совет. Он объединит работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, поможет быстрее принимать необходимые решения и оперативно рассматривать возникающие вопросы».

Кроме того, в полномочия совета войдут общая оценка эффективности исполнения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, проведение независимой экспертизы, обработка объективной обратной связи от жителей Ярославской области, а также контроль качества работ, частично или полностью проводимых за счет средств регионального бюджета.

Возглавил совет мэр Ярославля Артем Молчанов. В состав также вошли представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники министерств, вузов, общественных организаций и члены регионального отделения партии «Единая Россия».