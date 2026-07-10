Пучежский сырОК: вкусно и качественно

Собственная молочная ферма завода – это СПК «Афанасьевский», где коровы получают качественные корма. ФОТО: из архива предприятия

Завод прилагает усилия для популяризации культуры потребления сыра среди россиян, а недавно предприятие с успехом представило Ивановскую область на июльском гастрономическом фестивале в Костроме, куда в начале июля съехались сыроделы со всей России.

Много сыра не бывает

Сегодня сырзавод это не только сыр, но и молоко, сливочное масло, а собственное производство действует с 1937 года и является лидером среди перерабатывающих предприятий в Ивановской области. Об особенностях предприятия и его продукции рассказала главный маркетолог Анастасия АНТОНОВА.

– Анастасия, в Ивановской области город Пучеж, расположенный на берегу Волги, называют сырной столицей региона…

– Да, сегодня завод – важное предприятие в Ивановской области, он появился вскоре после Победы в Великой Отечественной войне и фактически не испытал спада производства даже во время экономических реформ. А с начала 2000-х на предприятии прошло полное техническое обновление. Еще до введения санкций установили современное итальянское оборудование, автоматизировав производственные процессы, сократив долю ручного труда и решительно улучшив санитарные условия. Весь процесс переработки молока происходит в закрытых емкостях, без соприкосновения сырья с окружающей средой, под постоянным контролем датчиков и операторов. В итоге мы получаем готовый качественный продукт.

Прованские травы, пажитник, паприку, сушеные томаты добавляют в сыр «Кавказский». ФОТО: из архива предприятия

– У многих сыроделов есть специализация – твердые, мягкие, рассольные сыры... А у вас линейка продукции охватывает практически все виды сыров, да еще и масло.

– Сказалось несколько факторов. Изначально у нас были три позиции: колбасный сыр, сливочное масло и «Российский» сыр. Со временем запросы потребителей расширялись. С учетом этого приобреталось оборудование, осваивались новые технологии и рецептуры, повышался уровень квалификации сотрудников. Кроме того обеспечены поставки качественного сырья, ведь для выпуска сыра требуется молоко с особыми характеристиками. Появился СПК «Афанасьевский» – собственная молочная ферма завода, где коровы получают корма собственного производства, приготовленные специально для «сырного» стада. Совокупность этих факторов позволила значительно расширить ассортимент. Есть новая линейка итальянских сыров, а так же линейка из козьего молока. Всего более 70 товарных позиций.

– Получается, что из ваших сыров можно сформировать настоящую «сырную тарелку»?

– Совершенно верно. И мы рассказываем потребителям, как выбирать сыры, сочетать их с другими продуктами, оформлять подачу. В частности, создали в Иванове «Музей Сыра 37», проводим мастер-классы, дегустации, участвуем в конкурсах, фестивалях, ярмарках. Популярность сыра как продукта растет, и мы рады делиться с потребителями своими знаниями, получая при этом их обратную реакцию, которая помогает совершенствовать нашу работу.

От Иваново и дальше

– В каких регионах реализуется ваша продукция?

– В первую очередь это наша родная Ивановская область. А также – Нижегородская, Костромская, Ярославская области, Москва и Санкт-Петербург. С этого года стали поставлять продукцию в ивановские и нижегородские гипермаркеты.

Копченый колбасный сыр – очень вкусный. ФОТО: из архива предприятия

– Что вы посоветуете покупателям сыров?

– Старайтесь внимательно изучать информацию на упаковке и покупать натуральный продукт от проверенных производителей. А еще не стесняйтесь фантазировать и осваивать новые рецепты. Качественные сыры дают широкий простор для употребления их не только в качестве закусок, составляющей бутербродов, но и для использования при приготовлении первых и вторых блюд, десертов. Главное, получать удовольствие от сыра!

Кстати

Пучежский сыродельный завод выпускает копченый колбасный сыр, нескольких видов твердых сычужных сыров, таких как: «Пармезан», «Голландский», «Российский», «Тильзитер», «Грюйер», «Пучеж премиум», мягкие сыры «Кавказский», «Кавказский копченый», «Кавказский» с добавками, «Mozarella», масло сливочное «Крестьянское 72,5%», «Любительское 80%», «Традиционное 82,5%». Реклама. erid: 2W5zFH4yC3K

ООО «Пучежский сыродельный завод»

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