Рыбинское речное училище в год 150-летия встречает будущих курсантов

Выпускников-2026 ждут реки, моря и верфи. ФОТО: из архива училища

В Рыбинском ордена «Знак Почета» речном училище имени В.И. Калашникова – филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» состоялся торжественный выпускной, отметили День работников морского и речного флота.

На наши вопросы ответил директор филиала Алексей БАШИРОВ.

Проводили выпускников, встречаем первокурсников

– Алексей Михайлович, сколько специалистов, подготовленных для флота и судостроения, вышло из стен Рыбинского филиала ВГУВТ в этом году? Много ли курсантов планируете принять на учебу?

– 2 марта мы выпустили 70 старших техников-судоводителей с правом эксплуатации судовых энергетических установок, а 30 июня – 110 техников-судостроителей, техников-механиков и техников-электромехаников. Всего 180 выпускников очной формы обучения, в том числе дюжина отличников.

Контрольные цифры приема в том году – 205 первокурсников. Кампания началась недавно, но проходит динамично, о своем желании учиться у нас уже сообщили более 200 юношей и девушек, более 100 подали оригиналы документов, а значит, поступают целенаправленно к нам. Продолжаем работать с абитуриентами и их родителями.

Приемная кампания для абитуриентов, желающих поступить на очную форму обучения СПО продлится до 15 августа, на заочную СПО – до 1 декабря, так что шансы еще есть у всех желающих. Дополнительного набора у нас не бывает, поскольку контрольные цифры выполняются по результатам первого потока. Впрочем, год за годом растет и число обучающихся внебюджетников. Прием документов и проведение вступительных экзаменов на программу обучения высшего образования в заочной форме «Эксплуатация судовых энергетических установок» проходит в период с 20 июня по 20 августа.

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– Вы предлагаете обучение и людям взрослым, уже работающим?

– Да, проводим обучение плавсостава с использованием дистанционных образовательных технологий. В частности, предлагаем курсы повышения квалификации командного состава (капитаны, командиры земснарядов, механики, электромеханики, капитан-механики и их помощники, в т.ч. при длительном перерыве в работе); снятие ограничений (РЛС, ЭКНИС, танкеры, пассажиры); подготовку рядового состава (боцман, шкипер, матрос, рулевой, моторист, моторист-рулевой, моторист-матрос, повар судовой); подготовку судоводителя прогулочного судна и др.

– Меняются ли предпочтения вчерашних школьников в выборе специальностей?

– По большому счету нет. Уже на протяжении последней пары десятилетий стабильно самый высокий средний балл аттестатов у судоводителей. Ведь именно судоводитель в перспективе становится капитаном, первым лицом на судне. По другим направлениям подготовок: организация перевозок и управление на транспорте, судостроение, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики – также неплохой проходной средний балл аттестата, который формируют каждый год сами абитуриенты и который из года в год растет.

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Скучать курсантам некогда

– Что ждет первокурсников, которые придут к вам 1 сентября? Как выглядит их обычный день в училище?

– За 2-3 дня до начала учебы иногородние курсанты заселяются в общежитие, знакомятся с училищем, нашими локальными документами. 1 сентября первокурсники и второкурсники участвуют в традиционном построении на плацу, а старшие курсы в это время еще проходят практику.

Учебный день для курсанта в общежитии начинается по-армейски, в 6 утра. Подъем, умывание, зарядка на улице, заправка постели, завтрак. После второй пары, в 11.40, – обед. Дальше – третья пара. После окончания занятий курсанты могут участвовать в мероприятиях училища, идти по домам, а иногородние – к себе в общежитие. Это – время личное, в том числе на самоподготовку.

В общежитии с курсантами занимаются воспитатели – проводят мероприятия, лекции, встречи. В училище есть спортивные секции: футбол, баскетбол и волейбол, настольный теннис, бильярд, тренажеры и отягощения для тех, кто хочет «железо потягать». В город выход свободный, поэтому курсанты могут выбирать спортивные и творческие занятия по душе. Скучать им некогда: речники – постоянные участники различных городских мероприятий, праздников, мы совершаем экскурсии, участвуем в соревнованиях. Например, недавно, в конце июня, наша команда вошла в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях Росморречфлота по морскому многоборью «Ялфест-2026». Они проходили в низовье Горьковского водохранилища, в них участвовали спортсмены со всей России – вплоть до Дальнего Востока. Учитывая, что свои команды выставляли и вузы, а там ребята постарше, чем у нас, наши парни проявили себя очень достойно, даже заняли первое место в сложнейшем виде, став лидерами в гонке под парусом.

Для проживающих в общежитии юношей день завершается вечерним построением – мы смотрим, все ли на месте, все ли в порядке. В 22.00 – отбой, наступает время тишины, чтобы все хорошенько отдохнули перед новым учебным днем.

– Многие родители абитуриентов среди плюсов училища часто называют как раз дисциплину, режим, а еще то, что курсанты гордятся своей флотской формой. Когда они получают обмундирование?

– В сентябре. Первую декаду сентября мы в шутку называем «курсом молодого бойца». Конечно, в училище ребят не «гоняют» как в армии, но за первый месяц они вживаются в коллектив, в наш ритм жизни, привыкают следить за собой. И через пару недель получают обмундирование, торжественно приносят присягу.

Всероссийские соревнования по морскому многоборью «ЯлФест». Рыбинские курсанты - лучшие под парусом. ФОТО: из архива училища

Юбилей послужит будущему

– Сейчас в училище идут ремонтные работы. Готовитесь к новому учебному году и к празднованию 150-летия училища?

– Действительно, в этом году у нас юбилей, и мы стараемся отметить его достойно. Связанные со 150-летием мероприятия у нас уже проходили неоднократно, а впереди – еще больше активности.

Что касается вопросов хозяйственных, то есть план ремонтных работ зданий и сооружений. Частичные ремонты запланированы как снаружи, так и внутри.

Параллельно работаем над подготовкой к капитальному ремонту здания общежития №1. Предыдущее, приуроченное юбилею училища, было открыто после капитального ремонта 29 июня 2025 года.

В конечном итоге все нацелено на то, чтобы обеспечивать курсантам и сотрудникам комфортные условия для обучения, проживания и работы. В этом нас хорошо поддерживает руководство ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в лице ректора Игоря Константиновича Кузьмичева, а также руководство компаний-партнеров, большинство которых заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов для водного транспорта и судостроительной отрасли. Их поддержка чувствуется на протяжении всего учебного года. Например, в июне этого года мы торжественно открыли в филиале еще одну брендированную аудиторию при участии судоходной компании ООО «Спутник-Гермес», которая занимается организацией морских и речных круизов. Благодарим генерального директора компании Наталью Николаевну Денисову за всестороннюю поддержку училища, ранее ООО «Спутник-Гермес» подарило училищу стулья для обеденного зала столовой. Также выражаем особую благодарность руководству ПАО «Московское речное пароходство» в лице генерального директора Андрея Борисовича Косыгина, которое также в июне месяце подарило училищу порядка двух десятков аудиторных дверей с установкой. Свою лепту, как всегда, вносят и наши выпускники разных лет – они высоко ценят то, что училище помогло им найти свой жизненный пусть и добиваться на нем успехов, заложив в них прочный фундамент.

– Каким будет празднование юбилея?

– Мы работаем над программой и, в том числе, постараемся реализовать проекты, которые надолго останутся напоминанием о юбилее, послужат новым поколениям рыбинских речников.

Главное праздничное мероприятие состоится в Рыбинске 3 декабря, и нам уже понятно, что будет аншлаг. У нас большой коллектив преподавателей, ветеранов и курсантов, огромное количество выпускников и много друзей, товарищей и надежных партнеров.

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