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Общество14 июля 2026 12:00

Готовность – 50 процентов: в Ивняковской школе под Ярославлем идет капремонт

Более 860 школьников будут получать знания в обновленных классах
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославском округе ремонтируют школу.

В Ярославском округе ремонтируют школу.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ивняковской школе Ярославского округа по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается капитальный ремонт.

Сейчас работы выполнены на 50%, сказали в правительстве региона. Уже полностью заменены окна, обновлена электропроводка, уложена плитка, смонтированы потолки, началась установка новых дверей. Закуплены современная мебель, мультимедийное оборудование и оснащение для кабинетов и мастерских. Осталось смонтировать освещение, уложить напольное покрытие, покрасить стены и обновить вход в школу.

Более 860 школьников будут учиться в комфортных условиях. Всего в этом году в Ярославской области капитально отремонтируют 28 школ, пять детских садов и шесть зданий колледжей.

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