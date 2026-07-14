Готовность – 50 процентов: в Ивняковской школе под Ярославлем идет капремонт

В Ярославском округе ремонтируют школу. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ивняковской школе Ярославского округа по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается капитальный ремонт.

Сейчас работы выполнены на 50%, сказали в правительстве региона. Уже полностью заменены окна, обновлена электропроводка, уложена плитка, смонтированы потолки, началась установка новых дверей. Закуплены современная мебель, мультимедийное оборудование и оснащение для кабинетов и мастерских. Осталось смонтировать освещение, уложить напольное покрытие, покрасить стены и обновить вход в школу.

Более 860 школьников будут учиться в комфортных условиях. Всего в этом году в Ярославской области капитально отремонтируют 28 школ, пять детских садов и шесть зданий колледжей.

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