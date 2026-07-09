Костромские мастера сыроделия раскрыли свой идеальный рецепт

Сыры и масло под брендом «БОГОВАРОВО. Костромские сыроварни» пользуются успехом у покупателей. ФОТО: из архива предприятия

О производстве сыров и масла в Костромской области рассказала Анна Атауллаханова – представитель бренда «БОГОВАРОВО. Костромские сыроварни», презентовавшего продукцию на гастрономическом фестивале «Кострома – сырная»

– Под брендом «БОГОВАРОВО. Костромские сыроварни» работают несколько производителей. В чем состоит специализация каждого из них и что общего в подходе к производству?

– Наш торговый бренд объединяет продукцию Боговаровского маслозавода, Вохомского сырзавода, Мантуровского сыродельного комбината и Костромского сырзавода. Бренд создан компанией «Молпром» для эффективного продвижения производимой продукции на российском и международном рынках.

Общий подход в том, что наши предприятия производят только натуральные сычужные сыры и сливочное масло высшего качества без применения каких-либо добавок и сухого молока, строго придерживаясь принципа: «Только молоко, закваска и совесть сыровара!».

Анна Атауллаханова: о производстве сыров и масла. ФОТО: из архива предприятия

Боговаровский маслозавод расположен в одноименном селе на самом северо-востоке Костромской области. Традиции качества здесь не прерываются с 1946 года, с момента основания предприятия. Агрофирма «Север+», расположенная рядом, является основным поставщиком сырья. Завод принимает молоко и сливки от хозяйств Костромской и Кировской областей только высшего сорта и производит сладкосливочное масло высшего сорта на самых современных европейских технологических линиях. А с недавних пор предприятие выпускает еще и сыр «Халлуми».

Мантуровский сыродельный комбинат, основанный в 1931 году, тоже находится в экологически чистом районе, в 250 км от Костромы. Его конек – полутвердые сыры голландской группы, которые продаются под торговой маркой «Боговарово. Костромские сыроварни». На завод поступает молоко только высшего сорта по ГОСТ. В распоряжении комбината 2 собственных хозяйства: ООО «Леонтьево» и ООО «Междуречье», их общее дойное стадо составляет около 700 голов. В ассортименте традиционные сыры «Российский» и «Пошехонский», знаменитый «Костромской», европейские «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер», а также мини-сыры «Золотое кольцо» и «Амстердам».

Вохомский сырзавод находится в поселке Вохма, в нетронутых лесах почти в 500 км от Костромы, он основан в 1963 году. Молоко поставляет агрокомплекс «Латышово», расположенный неподалеку от завода, который специализируется на производстве полутвердых сычужных сыров российской группы под торговой маркой «Боговарово. Костромские сыроварни». Самый популярный из ассортимента предприятия сыр «Вохма Малыш» имеет вес головки всего 900 г и продается в трех вариантах: «Вохма Малыш», «Вохма Малыш с пажитником» и «Вохма Малыш с грецким орехом».

Покупательский интерес к сырам в натуральной корке, например, - «Тет де Муан». ФОТО: из архива предприятия

– Какие изменения происходят в предпочтениях потребителей, как вы формируете оптимальную линейку продукции?

– Наблюдается рост популярности мягких сыров, поскольку они универсальны и их можно использовать в различных блюдах: от салатов и закусок до десертов. Мы в этом году начали производство сыра «халлуми». Это мягкий сыр, который используется для жарки, и является потрясающим дополнением как к завтраку, так и к салату на обед.

Кроме того, растет интерес к сырам в натуральной корке, таким как «раклет», «грюйер», «тет де муан», «бофор». Поскольку они очень сложны в производстве, в России их делают не многие. А мы считаем подобные сыры для себя главным приоритетом, поэтому разрабатываем новые рецепты, чтобы успевать за трендами.

Нельзя не отметить и рост интереса к местным и ремесленным производителям. Около 70% потребителей выбирают продукты местного производства, что открывает перспективы для регионального сыровара, способного предложить уникальные виды сыров. В нашем случае мы создаем авторские сыры, подчеркивающие историческую и культурную значимость места производства – такие как «Романов», «Сусанин», «Старая Кострома», которые давно являются фаворитами продаж, – и этим летом презентовали еще один новый сыр – под названием «Годунов».

Реклама erid: 2W5zFGXr85w ООО «Молпром» 156026, г. Кострома, ул. Советская, 144 ИНН 4401037510