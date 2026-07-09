Дополнительные партии топлива поступают на ивановские предприятия АПК

Предприятия АПК обеспечивают топливом. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Этот вопрос обсудили во время встречи с аграриями на «Дне поля -2026» в Шуйском районе. Для стабилизации ситуации на рынке топлива по всей стране Правительство РФ разрабатывает комплексные решения.

- Что касается малых фермерских хозяйств, договорились с одной из нефтяных компаний: первые 300 тонн мы берем напрямую – на один из наших кооперативов, у кого есть бензовоз, и всех фермеров, соответственно, обеспечим. Поэтому, если понадобится, дополнительный объем тоже будет. Здесь вопрос под контролем, – сказал губернатор региона Станислав Воскресенский.

Дополнительные объемы дизельного топлива и бензина отпускают аграриям сразу с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив «Доверие», который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия. По данным, которые предоставил исполнительный директор кооператива Павел Корунов, с начала июля в ивановские сельхозпредприятия направлено порядка 96 тонн дизельного топлива. Далее отгрузка будет идти в соответствии с поступающими заявками.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, фермерам и небольшим хозяйствам нужно направить в кооператив «Доверие» информацию о помесячной потребности в дизельном топливе или бензине. Заявки принимают по электронной почте: spsskdoverie@mail.ru.

Для небольших фермерских хозяйств, у которых нет возможности сливать и хранить запасы, прорабатывается возможность заправки техники на ближайшем крупном предприятии АПК.