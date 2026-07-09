Костромские образовательные учреждения заключат более 2 тысяч целевых договоров

Медколледж должен заключить 355 целевых договоров. ФОТО: Правительство Костромской области

В Костромской области меняется структура и объем подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Под заказ различных предприятий за два года лицензировано 20 новых образовательных программ. Кроме того, по их потребностям скорректированы цифры приема, а приоритет отдан техническим профессиям и специальностям.

В этом учебном году колледжи и техникумы региона примут около пяти тысяч человек. Из них порядка двух тысяч будут зачислены по целевому набору с последующим трудоустройством на конкретном предприятии.

Целевое обучение дает студентам возможность еще во время получения профессии выстроить взаимодействие с будущим работодателем, а предприятиям и учреждениям — получить подготовленные квалифицированные кадры по востребованным специальностям.

Так, в 2026 году на обучение техническим профессиям должно быть зачислено не менее 30% целевиков от планируемых контрольных цифр приема. Впервые открыты 75 бюджетных мест по специальности «Юриспруденция», полностью ориентированные на подготовку кадров для правоохранительных органов.

По направлениям педагогика, соцработа и здравоохранение обучение будет идти только по целевым направлениям.

Департамент здравоохранения дал медицинскому колледжу задание заключить 355 целевых договоров.

Похожая ситуация и в костромских вузах. С выпускниками 11-х классов планируют заключить 131 целевой договор. Речь идет об абитуриентах, которые собираются стать учителями математики, физики, информатики, русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов, биологии, музыки и физической культуры. В перечне востребованных специальностей также педагоги-психологи, учителя-дефектологи и воспитатели.

- В этом году договоры о целевом обучении детализированы. То есть абитуриент уже на этапе подачи заявки видит место будущего трудоустройства, специальность, которая требуется в конкретную школу или детский сад, а также вуз, где будет учиться", - сказали в администрации города.

Врезка

Предложения образовательных организаций Костромы о целевых договорах и их условиях можно найти на платформе «Работа в России». Заявка на квоту подается электронно на портале Госуслуг или лично в приемную комиссию вуза вместе с заявлением о приеме на обучение. По вопросам заключения целевого договора можно обратиться в комитет образования, культуры и спорта по телефону (4942) 47-29-09.

Для студентов-целевиков в Костроме предусмотрены меры поддержки. Например, выплата в три тысячи рублей на весь период обучения. Трудоустроившимся студентам-педагогам выплачивается дополнительно к зарплате три тысячи рублей. Молодым специалистам оказывается мера социальной поддержки в виде ежемесячных выплат в течение первых трех лет работы - 5760 рублей.