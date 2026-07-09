До Будихинского кладбища Костромы будет ходить автобус

До нового костромского кладбища будет ходить автобус №17. ФОТО: Администрация Костромы

По выходным дням до деревни Будихино, где в этом году открыли новое кладбище, пбудет ходить автобус №17. Об этом сообщает ОГКУ «Организатор перевозок».

Отправление автобуса от ТРЦ «Солнечный» в 10.10, от Будихинского кладбища - в 11.55. От остановки «Мотордеталь» до погоста транспорт следует без остановок.

На этом маршруте действуют городские тарифы, все льготы, проездные документы и опции бесплатной пересадки. С полным расписанием и схемой движения маршрута №17 можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Организатор перевозок» и в приложении «Кострома. Транспорт».