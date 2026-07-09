Михаил Евраев: «В филиале колледжа в Большом Селе необходимо расширить географию абитуриентов»

Развитию профессионального образования в Ярославской области уделяется серьезное внимание. Фото: Правительство Ярославской области.

Здесь готовят мастеров сельскохозяйственного производства и специалистов по социальной работе. В учебном заведении обучаются 94 студента, но реальная потребность гораздо выше.

«Сельское хозяйство является одним из ключевых драйверов развития экономики Ярославской области, и отрасль остро нуждается в квалифицированных кадрах, – отметил Михаил Евраев. – Чтобы закрыть дефицит, необходимо расширить географию абитуриентов: привлекать не только из Большесельского округа, но и из других округов области и даже регионов. Для иногородних студентов есть возможность заселения в общежитие в Угличе, также прорабатываем вопрос использования пустующего здания рядом с филиалом. Учебное заведение уже привлекает ребят из Рыбинска, будем расширять эту практику. Важный вопрос – доступность и инфраструктура. Сейчас к колледжу ведет новая дорога, ремонта которой жители добивались более 30 лет».

По словам заведующей филиалом колледжа Татьяны Царевой, большинство ребят после обучения остаются жить и работать в Большесельском округе.

«На новый учебный год планируем принять 25 человек на мастеров сельскохозяйственного производства и 20 по специальности «Социальная работа». Активно взаимодействуем с нашими большесельскими школами и родителями», – сообщила Татьяна Царева.

Развитию профессионального образования в регионе уделяется серьезное внимание. В вопросах подготовки кадров выстроено эффективное взаимодействие с предприятиями. Успешно работает проект «Профессионалитет». Создан пятый образовательно-производственный кластер «Сельское хозяйство», объединивший семь колледжей и шесть ведущих предприятий отрасли. В этом году начнет работу еще один кластер, в сфере информационных технологий.

В Ярославской области сегодня действуют 14 организаций высшего образования. В новом учебном году университеты открывают дополнительные актуальные направления подготовки. Выпускникам доступно более 500 целевых бюджетных мест. Для повышения доступности образования в муниципальных округах открываются филиалы и представительства вузов. Так, ЯГПУ имени К. Д. Ушинского теперь ведет очное обучение в Рыбинске по направлениям «Филология» и «Математика с информатикой». Финансовый университет при Правительстве России начал подготовку экономистов и медиаспециалистов в Данилове. Ярославский филиал Московской финансово-юридической академии запустил дистанционное обучение в девяти муниципальных округах.