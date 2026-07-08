Михаил Евраев: Условия работы в большесельской больнице изменились качественно

В ходе общения главы региона с коллективом учреждения было отмечено, что уровень зарплат хороший, все меры поддержки оказываются в полном объеме. Фото: Правительство Ярославской области.

8 июля в рамках рабочего визита в Большесельский округ губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил Большесельское подразделение ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»

Медучреждение в Большом селе обслуживает более 9 тысяч человек, в том числе 1100 детей.

«По сравнению с прошлым визитом здесь произошли большие изменения, – отметил Михаил Евраев. – Люди жаловались на жару, сейчас здесь почти везде кондиционеры, и пациентам, и персоналу комфортно. Внутри все помещения привели в порядок, отремонтировали кабинеты. Появилась современная мебель, медицинские карты переведены в электронный вид. Закуплен новый аппарат УЗИ экспертного класса, работает цифровой маммограф, обновлены ЭКГ и рентген-кабинет. Поликлиника перешла на новый уровень по оборудованию, кадрам и обновлению помещений. И это результат той системной работы, которую мы ведем в здравоохранении региона».

В ходе общения Михаила Евраева с коллективом учреждения было отмечено, что уровень зарплат хороший, все меры поддержки оказываются в полном объеме. Медики отметили качественные изменения условий работы и приема пациентов.

В настоящее время в Большесельском подразделении работают 18 врачей и 35 специалистов со средним медицинским образованием. В 2026 году в организацию трудоустроят еще двух специалистов, которые обучаются по целевому набору, – хирурга и терапевта.

Также в медучреждении ведут прием доктора из Тутаева. Если нужно попасть к узким специалистам в больницы области или пройти исследования, которые не выполняют в поликлинике, организованы медицинские шаттлы.