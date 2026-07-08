Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2026 16:03

С женским активом Ярославской области встретился губернатор Михаил Евраев

В День семьи, любви и верности губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с представительницами областного союза женщин и активистками «Женского движения «Единой России»
Мария СОКОЛОВА
Михаил Евраев высоко оценил материнский труд матери восьмерых детей Веры Масловой из Рыбинска.

Михаил Евраев высоко оценил материнский труд матери восьмерых детей Веры Масловой из Рыбинска.

Фото: Правительство Ярославской области.

Вопросы укрепления института семьи, поддержки материнства глава региона обсудил с председателем Ярославского областного союза женщин, региональным координатором «Женского движения «Единой России» Ольгой Хитровой и председателем регионального общественного совета «Женского движения «Единой России» Яной Карушкиной.

«Женские объединения в регионе ведут большую просветительскую работу, хранят и продвигают семейные ценности, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, реализуют социальные акции и проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры, – отметил Михаил Евраев. – В центрах занятости созданы женские клубы, где организована адресная работа с семьями, в том числе с женами участников СВО. Благодарю женщин региона за помощь в реализации совместных программ, инициативность и неравнодушие».

На встрече обсудили социальную помощь, в том числе многодетным, молодым студенческим семьям и близким участников СВО, проведение в этом году конкурса «Хозяйка села», участвовать в котором смогут и жительницы городов. Задача конкурса – поддержать активных женщин, которые вносят вклад в развитие своих территорий. Кроме того, рассмотрели инициативу открыть на базе Ярославского государственного аграрного университета первый в России клуб студенческих семей.

«Наши женсоветы собирают в округах жительниц, куда приезжают специализированные бригады врачей, рассказывают о профилактике заболеваний и значимости диспансеризации, – сказала Ольга Хитрова. – Наряду с материальной поддержкой семей ключевыми задачами остаются патриотическое воспитание молодежи и укрепление статуса многодетных семей».

На встрече Яна Карушкина отметила, что крепкая семья – одно из самых важных направлений народной программы «Единой России», и выступила с предложением возродить традицию организации семейного шествия, которая существовала в регионе до пандемии. Михаил Евраев поддержал инициативу: было решено не откладывать проведение шествия до следующего Дня семьи, любви и верности, а собрать его уже в августе.

Помимо этого, губернатор одобрил инициативу создания общественного центра «Ярославна», который станет площадкой для взаимодействия женских организаций.

В ходе мероприятия также состоялось награждение многодетных семей, семей участников специальной военной операции и активных представительниц областного женского движения.

Кроме того, Михаил Евраев встретился с многодетной матерью восьмерых детей Верой Масловой из Рыбинска. Всю жизнь она сохраняла активную жизненную позицию: двадцать лет была членом родительского комитета гимназии №18 в Рыбинске, возглавляла объединение многодетных родителей города и района. Награждена медалями «Материнство» II и I степени, губернаторским знаком «Материнская слава» и орденом «Материнская слава» III степени.

Михаил Евраев поручил администрации Рыбинского муниципального округа подготовить необходимые документы для вручения женщине федеральной награды – медали ордена «Родительская слава».

«Такие женщины – пример для всех нас. Материнский труд не измеряется наградами, но мы должны отмечать и поддерживать его», – подчеркнул Михаил Евраев.