С женским активом Ярославской области встретился губернатор Михаил Евраев

Михаил Евраев высоко оценил материнский труд матери восьмерых детей Веры Масловой из Рыбинска. Фото: Правительство Ярославской области.

Вопросы укрепления института семьи, поддержки материнства глава региона обсудил с председателем Ярославского областного союза женщин, региональным координатором «Женского движения «Единой России» Ольгой Хитровой и председателем регионального общественного совета «Женского движения «Единой России» Яной Карушкиной.

«Женские объединения в регионе ведут большую просветительскую работу, хранят и продвигают семейные ценности, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, реализуют социальные акции и проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры, – отметил Михаил Евраев. – В центрах занятости созданы женские клубы, где организована адресная работа с семьями, в том числе с женами участников СВО. Благодарю женщин региона за помощь в реализации совместных программ, инициативность и неравнодушие».

На встрече обсудили социальную помощь, в том числе многодетным, молодым студенческим семьям и близким участников СВО, проведение в этом году конкурса «Хозяйка села», участвовать в котором смогут и жительницы городов. Задача конкурса – поддержать активных женщин, которые вносят вклад в развитие своих территорий. Кроме того, рассмотрели инициативу открыть на базе Ярославского государственного аграрного университета первый в России клуб студенческих семей.

«Наши женсоветы собирают в округах жительниц, куда приезжают специализированные бригады врачей, рассказывают о профилактике заболеваний и значимости диспансеризации, – сказала Ольга Хитрова. – Наряду с материальной поддержкой семей ключевыми задачами остаются патриотическое воспитание молодежи и укрепление статуса многодетных семей».

На встрече Яна Карушкина отметила, что крепкая семья – одно из самых важных направлений народной программы «Единой России», и выступила с предложением возродить традицию организации семейного шествия, которая существовала в регионе до пандемии. Михаил Евраев поддержал инициативу: было решено не откладывать проведение шествия до следующего Дня семьи, любви и верности, а собрать его уже в августе.

Помимо этого, губернатор одобрил инициативу создания общественного центра «Ярославна», который станет площадкой для взаимодействия женских организаций.

В ходе мероприятия также состоялось награждение многодетных семей, семей участников специальной военной операции и активных представительниц областного женского движения.

Кроме того, Михаил Евраев встретился с многодетной матерью восьмерых детей Верой Масловой из Рыбинска. Всю жизнь она сохраняла активную жизненную позицию: двадцать лет была членом родительского комитета гимназии №18 в Рыбинске, возглавляла объединение многодетных родителей города и района. Награждена медалями «Материнство» II и I степени, губернаторским знаком «Материнская слава» и орденом «Материнская слава» III степени.

Михаил Евраев поручил администрации Рыбинского муниципального округа подготовить необходимые документы для вручения женщине федеральной награды – медали ордена «Родительская слава».

«Такие женщины – пример для всех нас. Материнский труд не измеряется наградами, но мы должны отмечать и поддерживать его», – подчеркнул Михаил Евраев.