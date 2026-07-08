На сырном фестивале в Костроме поставили рекорд мира

Во время фестиваля сыровары из Костромской и Московских областей создали самую большую сырную карту в мире. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Праздник стал добрым и многолюдным. Причиной тому власти области и города, предоставившие великолепную площадку на набережной Волги, и организатор праздника – ООО «Регион», которое проводит сырные фестивали «под ключ» по всей России. На их призыв приехать в Кострому отозвались более сотни производителей сыров из разных регионов страны. Они не пожалели времени и средств, чтобы показать, что умеют. А вместе с сыроварами приехали их друзья – производители меда, ароматных трав и специй, масел, чаев, мяса, птицы и рыбы, разнообразных масел, традиционных российских напитков... Все это используется при производстве сыров или соседствует с ними на праздничном столе.

Белоснежные палатки производителей продуктов питания протянулись на многие сотни метров. Рядом с беседкой Островского – сцена, где выступили музыкальные коллективы. Вверх от набережной – ряды белых палаток, в которых свои изделия представили мастера народных промыслов.

– В свое время я побывала на сырном фестивале в Голландии. Там было много этнических мотивов. И я подумала: нужно делать и у нас. В России есть даже породы коров, чье молоко предпочтительно для производства сыра и масла – костромская, ярославская. А сколько традиций у наших горных и степных народов! Невероятный спектр вкусов! – рассказала Эльнара Акопян, генеральный директор ООО «Регион» (г. Москва).

За многие годы сложилось целое сообщество – сотни друзей– сыроваров. На фестивале в Костроме свою продукцию представили мастера из неожиданных для гостей мест – вплоть до Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. Да, и там есть сыроделы – каждый со своей особинкой, рецептурами.

Торговые ряды организаторы выстроили так, что там были и производители дорогого крафтового сыра, и промышленные предприятия России с качественными сырами массового производства. Попробовать каждый посетитель мог все, а купить – то, что ему по вкусу и по карману. Благодаря такой демократичности фестиваль в Костроме стал праздником для всех.

За прилавками стояли не только продавцы, но и хозяева сыроделен. Это очень недешевое мероприятие – привезти свою продукцию в Кострому с Алтая, из Западной Сибири, других дальних регионов страны. Но сыроделы – люди увлеченные своим делом, для них важно «других посмотреть, себя показать». Тем более – в сырной столице России, в Костроме.

Самая большая в мире сырная карта (естественно, Костромской области!) внесена в международный реестр достижений и рекордов «Достояние нации». ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Фестиваль подарил гостям особые «изюминки». Здесь зафиксировали рекорд мира: самую большую сырную карту региона – Костромской области. Ее выложили сыроделы Костромской и Московской областей. Формат – 4,43 на 2,45 метра, на панно ушло 44 килограмма сыров. Карту обрамила «Косичка», а столицу – Кострому – обозначила витая башенка из сулугуни.

Рекорд лично зафиксировала главный редактор Международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» Маргарита Железнова. Она сказала:

– Кострома удивительно хороша, и не впервые бьет рекорды. Например, в прошлом году здесь сварили самую большую в мире сырную похлебку. И сейчас угощали сырным супом всех желающих. Правда, его не хватило – уж очень много едоков! Но и это порадовало – здорово, когда на празднике так много гостей!

В арт-зоне с огромной грампластинкой в сопровождении «Сырного радио» гости и участники фестиваля спешили сделать фото на память. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Помимо сырной карты (конечно, гости фестиваля потом ее съели) организаторы фестиваля придумали и другие «фишки» – такие как «Сырное Радио», рассказывавшее об истории сыроделия в Костромском крае и России, а также 2,5-метровую «сырную» грампластинку, которая стала излюбленной фотозоной для гостей.

Добавим, что Фестиваль сыра прошел в Год единства народов России. Представлены на нем были сыры из множества регионов огромной страны, а также братской Белоруссии. И даже итальянцы, перебравшиеся в Россию, представили свои вкусняшки.

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