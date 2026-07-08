В Тутаевском округе идет строительство сетей для газификации 3 населенных пунктов

После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе догазификации. Фото: Правительство Ярославской области.

Газовики приступили к строительству сетей высокого давления для подключения деревень Новоселки, Шелково и Мишаки Тутаевского округа. Проект предусматривает установку трех газорегуляторных пунктов, которые позволят обеспечить надежное газоснабжение потребителей.

«В Тутаевском округе начали строительство сетей для подключения к газу деревень Новоселки, Шелково и Мишаки. Новые газовые сети протяженностью 3,7 километра создадут техническую возможность для газификации 120 домовладений, – отметил Михаил Евраев. – Одновременно будут построены распределительные сети внутри населенных пунктов. Все строительно-монтажные работы планируем завершить до конца этого года. Газификация остается одним из ключевых направлений работы. Сегодня в регионе заключено более 17,2 тысячи договоров на подведение газа к границам земельных участков по социальной программе, 90% из них исполнено. Более 11,2 тысячи домов уже подключены к газу».

После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе догазификации. Для льготных категорий жителей действует дополнительная региональная мера поддержки – компенсация расходов на подключение к газу в размере до 150 тысяч рублей.

«Догазификация, как любая социальная программа, имеет свои критерии, – пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев. – Населенный пункт должен быть подключен к газовым сетям, домовладение – являться капитальным строением, пригодным для круглогодичного проживания, а права на недвижимость – оформлены. Важно, чтобы газ использовался для личных, семейных или бытовых нужд».

Как пояснил заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» по строительству и инвестициям Александр Громов, на данный момент специалисты компании построили 500 метров газопровода. Также в деревнях Новоселки и Шелково уже проложены распределительные сети общей протяженностью 2,6 километра. В деревне Мишаки будет построено еще порядка 2,7 километра.

Помимо этого, начато строительство распределительных газопроводов в деревнях Агеево и Васильевское Некрасовского округа.

Проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу, можно на сайте Единого оператора газификации . Введите адрес дома в поисковую строку на портале. Если все остальные критерии тоже соблюдены, подать заявку можно на портале Единого оператора газификации, через «Госуслуги», МФЦ или в клиентских центрах газораспределительных компаний.