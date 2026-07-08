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Общество8 июля 2026 10:48

В Тутаевском округе идет строительство сетей для газификации 3 населенных пунктов

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Мария СОКОЛОВА
После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе догазификации.

После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе догазификации.

Фото: Правительство Ярославской области.

Газовики приступили к строительству сетей высокого давления для подключения деревень Новоселки, Шелково и Мишаки Тутаевского округа. Проект предусматривает установку трех газорегуляторных пунктов, которые позволят обеспечить надежное газоснабжение потребителей.

«В Тутаевском округе начали строительство сетей для подключения к газу деревень Новоселки, Шелково и Мишаки. Новые газовые сети протяженностью 3,7 километра создадут техническую возможность для газификации 120 домовладений, – отметил Михаил Евраев. – Одновременно будут построены распределительные сети внутри населенных пунктов. Все строительно-монтажные работы планируем завершить до конца этого года. Газификация остается одним из ключевых направлений работы. Сегодня в регионе заключено более 17,2 тысячи договоров на подведение газа к границам земельных участков по социальной программе, 90% из них исполнено. Более 11,2 тысячи домов уже подключены к газу».

После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе догазификации. Для льготных категорий жителей действует дополнительная региональная мера поддержки – компенсация расходов на подключение к газу в размере до 150 тысяч рублей.

«Догазификация, как любая социальная программа, имеет свои критерии, – пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев. – Населенный пункт должен быть подключен к газовым сетям, домовладение – являться капитальным строением, пригодным для круглогодичного проживания, а права на недвижимость – оформлены. Важно, чтобы газ использовался для личных, семейных или бытовых нужд».

Как пояснил заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» по строительству и инвестициям Александр Громов, на данный момент специалисты компании построили 500 метров газопровода. Также в деревнях Новоселки и Шелково уже проложены распределительные сети общей протяженностью 2,6 километра. В деревне Мишаки будет построено еще порядка 2,7 километра.

Помимо этого, начато строительство распределительных газопроводов в деревнях Агеево и Васильевское Некрасовского округа.

Проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу, можно на сайте Единого оператора газификации . Введите адрес дома в поисковую строку на портале. Если все остальные критерии тоже соблюдены, подать заявку можно на портале Единого оператора газификации, через «Госуслуги», МФЦ или в клиентских центрах газораспределительных компаний.