Сотрудница «Транспорта Ярославии» поделилась секретами многодетной семьи

Многодетная мама Валентина Чаброва и ее коллеги из компании «Транспорт Ярославии» желают всем своим пассажирам успехов в делах и семейного благополучия. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Накануне Дня семьи, любви и верности на наши вопросы ответила мама четырех детей Валентина Чаброва, начальник планово-экономического отдела компании «Транспорт Ярославии».

– Валентина Владимировна, много детей – это семейная традиция?

– Нет. Мой отец работал водителем, а мама – инженером в сфере дорожного строительства. Детей в семье было двое – мой старший брат и я.

– Как вы выбирали профессию?

– Поступила в железнодорожный техникум учиться на бухгалтера, а потом работала и одновременно училась во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. В 2003 году получила высшее образование бухгалтера-экономиста.

– Вы трудились много лет сначала в социальной сфере, а потом – в системе дошкольного образования. Как произошло, что перешли на транспорт?

– После выхода из последнего декретного отпуска я случайно увидела вакансию, прошла собеседование, была принята и год проработала главным экспертом отдела организации деятельности департамента дорожного хозяйства Ярославской области. Затем точно так же, увидев вакансию, пришла в «Транспорт Ярославии». Начинала здесь экономистом, потом была назначена старшим экономистом, начальником отдела.

Честно говоря, важным для меня, как многодетной мамы, было найти место работы поближе к дому, чтобы экономить время для семьи. А затем я оценила то, что здесь хороший коллектив – отзывчивый, при необходимости все друг другу идут на помощь.

В компании развита социальная политика. Организуется совместное времяпрепровождение вне работы, выходы с детьми – например, в аквапарк, компенсируются расходы на детские лагеря, к праздникам ребятишки получают подарки.

А еще даже младшие четко понимают, где мама работает – лучше меня разбираются в классах и моделях желтых автобусов, когда мы вместе куда-то едем.

– У вас четыре ребенка разных возрастов. Чем они занимаются, интересуются?

– Дочери Александре 20 лет, она окончила Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова. Сейчас, как когда-то и я, учится заочно. Ее тоже заинтересовали бухгалтерия, экономика.

Алексею 12 лет, поступил в математический класс. А маленьким – двойняшкам-мальчишкам Андрею и Артему 6 лет.

Старшие дети в своей жизни много чего попробовали – посещали разные кружки, занимались игрой на гитаре и фортепиано, фотографией. И, конечно, обычными дворовыми играми. Средний сын какое-то время вел блог по кулинарии с мамой. В общем, у нас обычная ярославская семья – мы стараемся ездить с детьми в другие города, вместе гулять. Есть у нас и деревенская, загородная жизнь – как раз сегодня мальчишкам батут заказали, пусть выплескивают энергию.

– Как вы с мужем встретили новость, что у вас родятся двойняшки?

– Очень разные были чувства. С одной стороны – радость, с другой – непонимание, как будем жить. А теперь нас просто радует, когда дети собираются вместе. Ты видишь, как они растут, меняются. Вот и младшие – вроде, совсем недавно родились, а скоро уже в школу пойдут.

– Ваши младшие сыновья похожи друг на друга?

– Нет, они же двойняшки, а не близнецы. Совсем не похожи между собой. Разные группы крови, разные волосы, разная кожа, внешность. И по темпераменту отличаются. Старший, Андрей, более спокойный, усидчивый, склонен к творчеству. Младший, Артем, очень шустрый, физически активный.

– Как у непохожих мальчиков складываются отношения друг с другом?

– Врачи и психологи говорят, что двойняшки друг без друга не могут жить, и я с этим согласна. Если, например, по какой-то причине кто-то не ходит в детский сад, очень друг по другу скучают, и когда встречаются дома, сразу обнимаются: «Как брат мой поживает?». Как все нормальные мальчишки, они иногда и подерутся, и поругаются, но в основном очень дружно живут.

– Что вы считаете самым ценным в семейных отношениях?

– Наверное, умение услышать близкого человека, не горячиться, а найти компромисс. В семье нужно договариваться. Это вообще главное в общении между людьми.

– Что такое для вас День семьи, любви и верности? Как будете его отмечать?

– Хороший русский праздник с глубокими корнями в православной традиции. Он напоминает, как важно ценить и уважать самых близких тебе людей, свою семью. Святых Петра и Февронию даже смерть не смогла разлучить.

Думаю, лучший вариант отметить праздник – провести вечер с семьей, с детьми. Пусть порезвятся, поиграют, а мы их угостим вкусняшками, мороженым. И все порадуемся друг другу.