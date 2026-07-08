В Ярославии обновляют придомовые территории по губернаторской программе «Наши дворы»

В этом году по программе «Наши дворы» в регионе планируется реализовать 111 проектов. Фото: Правительство Ярославской области.

«Все проекты предусматривают комплексное благоустройство дворовых территорий, направленное на создание комфортной и безопасной среды для жителей, – сообщил губернатор области Михаил Евраев. – Наша задача не просто уложить новый асфальт, а решить сразу несколько важных для жителей вопросов, сделав территорию действительно удобной и комфортной. В этом году по программе «Наши дворы» в регионе планируем реализовать 111 проектов: благоустроить 73 двора, установить 36 современных детских площадок, а также завершить дополнительные работы еще на двух объектах прошлых лет. Более того, благодаря опережающему финансированию рассчитываем уже в этом году выполнить часть объектов, которые изначально были запланированы на следующий год».

В Дзержинском районе Ярославля ведутся работы по благоустройству двора по адресу: Ленинградский проспект, 99. Подрядчик выполняет замену асфальтобетонного покрытия проездов, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, устройство дополнительных парковочных мест, а также установку новых лавочек и урн. Сейчас двор находится в активной стадии работ, при этом жители уже могут видеть, как меняется территория возле их домов.

Еще один объект расположен по адресу: Ленинградский проспект, 68 и 68, корпус 2. На площадке задействована специализированная техника и работают строительные бригады. В рамках комплексного обновления дворовой территории предусмотрены замена дорожного покрытия, ремонт тротуаров, устройство пешеходных зон и дополнительных парковочных мест, установка малых архитектурных форм. Кроме того, обустроят спортивно-игровую площадку.

Работы ведутся и в поселке Ивняки Ярославского муниципального округа у домов № 8 и 9 по улице Центральной. Проект предусматривает замену бортового камня, восстановление асфальтового покрытия, ремонт ливневой канализации и устройство новых парковочных мест. На объекте работает дорожная техника, а подрядная организация выполняет все этапы благоустройства в соответствии с графиком.

«Каждый объект программы «Наши дворы» – это конкретные изменения, которые жители видят рядом со своим домом. Все работы находятся на постоянном контроле, чтобы жители как можно быстрее получили комфортные и безопасные дворы», – сообщил заместитель министра регионального развития Александр Воробьев.