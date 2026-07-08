В Ярославии порядка 20 общественных пространств благоустраивают по нацпроекту

Михаил Евраев: - Главная задача – выполнить все работы качественно и в срок. Фото: Правительство Ярославской области.

Работа ведется в соответствии с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке партии «Единая Россия».

«Сейчас по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе идет благоустройство около 20 общественных территорий, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Уже завершены работы в парке на улице Солнечной в поселке Борисоглебском, где появились современные детская и спортивная площадки. Высокая степень готовности и у многих других объектов – в Мышкине, Любиме, Данилове, поселках Пречистое, Красные Ткачи и в других населенных пунктах. Главная задача – выполнить все работы качественно и в срок. Поэтому держим ход благоустройства каждого объекта на постоянном контроле».

На обновление общественных пространств в муниципальных образованиях региона из федерального, областного и местного бюджетов направлено свыше 558,6 млн рублей.

Для обеспечения прозрачности строительства на большинстве площадок установлены системы видеонаблюдения.

Параллельно в регионе реализуются проекты – победители Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Так, в этом году завершится проект «Правый берег реки Трубеж» в Переславль-Залесском округе.

В историческом центре села Вятского ведутся работы по проекту «Под крылом вятского ангела»: уже завершена подготовка основания дорожек, началась укладка тротуарного камня, а также демонтаж старого фундамента памятника Александру II.

В Пошехонье по проекту «Со своей колокольни» продолжается обустройство общественного пространства – Стрелки. Здесь выполнен демонтаж старого асфальта, произведена корчевка пней, ведется устройство бетонных спусков к воде и оснований под детский городок, сцену и амфитеатр.

В рамках проекта «Рыбинская гавань» на Стрелке рек Волги и Черемухи в Рыбинске создадут ландшафтный парк. Сейчас на объекте идут подготовительные работы, планировка территории и выравнивание строительной площадки.