Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону оценит облкомиссия

В Ярославской области параллельно продолжается обновление коммунальной инфраструктуры. Фото: Правительство Ярославской области.

«Начинаем серию выездов по контролю подготовки округов к предстоящему отопительному сезону. Начиная с июля областная комиссия с участием профильного министерства проведет более 20 проверок в муниципалитетах, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Будем смотреть не отчеты на бумаге, а реальные темпы ремонта котельных и замены коммунальных сетей. Объем работы большой. К зиме необходимо подготовить 590 котельных, тысячи километров инженерных сетей, более 12 тысяч многоквартирных домов и свыше 1,7 тысячи объектов социальной сферы: школ, детских садов, больниц и других учреждений. Наша задача – обеспечить надежную работу коммунальной системы зимой. Поэтому все ключевые объекты будем держать на контроле, чтобы все работы выполнялись качественно и в установленные сроки».

Сразу после завершения прошлого отопительного периода на сетях ресурсоснабжающих организаций (Яроблводоканал, «Яркоммунсервис», ПАО «ТГК-2» и др.) стартовали гидравлические испытания. Они необходимы для проверки герметичности трубопроводов и заблаговременного выявления слабых участков, что позволяет предотвратить аварийные ситуации зимой.

Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, регион также активно использует инструменты федеральной поддержки для обновления коммунальной инфраструктуры. Ключевым проектом является «Рыбинск – XXI век», реализуемый с привлечением казначейского инфраструктурного кредита на сумму 1,02 млрд рублей. В его рамках ведется капитальный ремонт тепловых сетей Рыбинска общей протяженностью 10,9 километра.

Также в регионе параллельно продолжается обновление коммунальной инфраструктуры. По линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе были запланированы восемь крупных мероприятий. Так, в поселке Балобаново завершено строительство нового водопровода протяженностью 2,7 километра. Продолжается масштабная стройка водовода от микрорайона Волжского до поселка Каменники протяженностью более 16 километров. Стартует строительство третьей нитки водовода и дюкера через Волгу. В Тутаеве выполнен капитальный ремонт магистрального водовода от улицы Розы Люксембург до котельной, продолжается ремонт тепловых сетей на улице Моторостроителей. Капремонт тепловых сетей запланирован в селе Варегово Большесельского округа, и уже проводится строительство канализационных сетей на улицах Сосновой и Островского в Данилове.

Кроме того, в рамках последовательного снижения доли дорогостоящего мазутного топлива количество мазутных котельных в области с 2021 года сократилось на 8%: с 234 объектов до 215. Так, запланированы строительство и модернизация более чем 20 газовых котельных в Ростовском, Большесельском, Угличском, Рыбинском, Ярославском, Переславль-Залесском округах и в других муниципальных образованиях области.