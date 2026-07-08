Новые трудовые договоры заключены в регионе по программе «Земский работник культуры»

Программа «Земский работник культуры» запущена в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Фото: Правительство Ярославской области.

«По нацпроекту «Семья» укрепляем кадровый потенциал учреждений культуры региона, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Специалисты, которые переезжают работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Уже в ближайшее время объявим дополнительный отбор. В этом году поддержкой смогут воспользоваться еще 11 работников культуры. Уверен, программа будет востребована и поможет привлечь в наши округа еще больше талантливых, инициативных и неравнодушных специалистов».

Первыми участниками программы в этом году стали преподаватель детской школы искусств в Тутаеве Алиса Горячева, художественный руководитель Диево-Городищенского сельского дома культуры в Некрасовском округе Мария Раева, а также специалисты Ярославского округа – балетмейстер Елена Нестерова и специалист по жанрам творчества Ольга Серегина.

Получателей выплат определили на основании конкурсного отбора. Трудовые договоры заключены, в ближайшее время будут переведены денежные средства.

«Программа «Земский работник культуры» запущена в 2025 году по поручению Президента России как продолжение успешных проектов «Земский доктор» и «Земский учитель», – пояснила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина. – Поддержку получают библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования. Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни, в том числе в сельской местности».

Участниками программы «Земский работник культуры» могут стать граждане Российской Федерации, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты последних курсов вузов.

Список необходимых документов и форма заявки размещены на официальном сайте министерства культуры и туризма Ярославской области.