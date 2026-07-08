Более 3000 ярославцев участвовали во встречах с представителями органов власти в 2026-м

Открытые встречи с жителями важны как для людей, так и для органов власти. Фото: Правительство Ярославской области.

Участие в мероприятиях приняли свыше 3400 человек. Такие встречи организуют по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2023 года.

«Открытые встречи с жителями важны как для людей, так и для органов власти. Они позволяют нам вовремя узнавать о проблемах, получать обратную связь по уже выполненным задачам и обсуждать вопросы из сферы ЖКХ, дорожного хозяйства и других направлений, – отметил Михаил Евраев. – На каждой такой встрече присутствуют главы округов и профильные министры. Важно информировать граждан о том, какие работы проводятся сейчас, о планах и достижениях. Прямой диалог помогает нам расставлять приоритеты и определять первоочередные задачи для решения».

С апреля по июнь в ходе встреч с жителями поступило 586 вопросов. Оперативное решение получили 266 из них, 230 взяты в работу, по 14 вопросам даны подробные разъяснения, еще 14 не требовали вмешательства. Самыми популярными темами стали жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (48,8% обращений), дорожное хозяйство (19,8%), а также здравоохранение, образование и правопорядок.

Особое внимание в этот период было уделено решению конкретных проблем на местах. Так, в Рыбинске отремонтировали тротуар у спорткомплекса «Метеор», а в Угличском округе обновили скейт-площадку. В Мышкинском округе открылась новая детская площадка на улице Угличской. В Ростове Великом привели в порядок фасад здания и уложили плитку на Соборной площади. В Гаврилов-Ямском округе установили новый остановочный комплекс в селе Плещеево. В Тутаевском округе скосили траву перед фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Емишево. В Большесельском округе украсили жилые дома муралами, а в Рыбинском заменили трансформаторную будку на более мощную в деревне Караново. В Даниловском округе привели в порядок территорию у церкви в деревне Костюшино, в Ярославле – у детской площадки в Кировском районе. В Любимском округе отремонтировали общественный колодец.

Кроме того, во II квартале этого года использовался формат тематических встреч. В Ярославском округе прошло обсуждение вопросов безопасности в связи с угрозой БПЛА, в Брейтове говорили о состоянии дорог и мостов. В Рыбинском и Некоузском округах обсуждали взаимодействие управляющих компаний с собственниками жилья, а в Любиме и Гаврилов-Яме – развитие спорта и самореализацию молодежи.

В III квартале запланировано увеличение числа встреч – до октября в каждом округе их пройдет не менее трех. Продолжится практика сбора вопросов перед встречами через социальные сети глав округов для ускорения их решения.