Театральную неделю в Ярославле посетили около 20 тысяч гостей

Театральная неделя собрала около 20 тысяч гостей. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что Театральная неделя, как и в прошлом году, вызвала огромный интерес местных жителей и туристов: мероприятия посетили около 20 тысяч гостей.

А посмотреть было на что. В регионе прошли концерты с участием Юрия Башмета, народной артистки России Надежды Бабкиной, Ярославского симфонического оркестра, хоровой капеллы «Ярославия», а также спектакли театра Никиты Михалкова «Мастерская «12», Волковского театра, Ярославского ТЮЗа и многих других. Ежедневно насыщенная программа проходила и на острове Даманском, где для детей и молодежи были организованы творческие встречи, мастер-классы и интерактивные программы.

Одним из самых ярких событий стало театральное шествие. Более 700 артистов театров и творческие коллективы со всей области прошли по центральным улицам Ярославля.

А когда Театральная неделя подошла к концу, в регионе стартовал Международный кинофестиваль «В кругу семьи». В этом году на кинофестивале учредили премию за вклад в сохранение семейных ценностей.

Уже в первый день его мероприятия посетили около двух тысяч человек. Перед церемонией открытия по красной дорожке прошли известные российские артисты: Федор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Роман Курцын и многие другие. Впервые церемонию открытия одновременно транслировали в 36 регионах России и 20 странах – участниках фестиваля.