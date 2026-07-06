Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 6 июля 2026 13:05

Житель Костромской области осужден за госизмену и терроризм

Мужчина получил 25 лет лишения свободы
Георгий БРИНЧУК
Виновник проведет 25 лет в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновник проведет 25 лет в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор костромичу вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Как сообщили в УФСБ России по Костромской области, мужчине инкриминировали госизмену, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Виновник через иностранный мессенджер Telegram» вступил в переписку с представителем украинской террористической организации, установил с ним сотрудничество на конфиденциальной основе и предложил снабжать кураторов информацией.

Фигурант выполнил ряд заданий, полученных от представителя украинских спецслужб, осуществил подготовку и распространение информационно-пропагандистских материалов противника на территории региона, а также фотосъемку железнодорожных шкафов, вышек сотовой связи с указанием их географических координат, расположенных на территории Костромской области.

Суд приговорил костромича к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штрафом в размере 600 тысяч рублей.