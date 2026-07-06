Депутат Госдумы «Новых людей» Анна Скрозникова проконтролирует ремонт подземного перехода в Ярославле

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Также ярославцы обратили внимание депутата на состояние реки Дунайки. Накануне Анна Скрозникова провела выездное совещание, где пообщалась с жителями ближайших домов и зафиксировала проблемы. Во встрече приняли участие более 20 человек.

- В переход страшно спускаться: освещение тусклое, асфальтовое покрытие - прямо 90-е. Зимой упасть на ступенях - проще простого. Рядом благоустроенный парк, социальные учреждения. У меня есть знакомые, которые принципиально доходят до других переходов, чтобы не спускаться сюда, - рассказала жительница Ярославля Марина Белехова.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

По словам жителей, они неоднократно писали жалобы городской власти и в соцсетях, однако вместо капитального ремонта здесь проводили только косметические работы.

Депутат Государственной Думы Анна Скрозникова лично убедилась в проблеме. На встрече она подчеркнула, что её команда изучила историю вопроса. Жители Фрунзенского района пишут обращения уже больше десяти лет, но вопрос так и не решается.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Переход построили в 1980-х. Эстетически он так и остался в тех временах. Его подкрашивают, что-то ещё делают, а затем отчитываются, что теперь всё в норме. Однако на дворе уже другой век - и переход должен выглядеть современно. Тем более что он ведёт к современному парку, - отметила Анна Скрозникова.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Также жители Дядьково показали депутату Госдумы многострадальную Дунайку, претензии к состоянию которой предъявляются не первый год из-за смрада и грязи. Анна Скрозникова направит депутатские запросы в местные органы власти и возьмёт на контроль вопросы благоустройства.