Жительница костромского райцентра покалечила соседа кастрюлей

Скандалистке грозит три года колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандал в общежитии костромской Нерехты разгорелся в конце ноября 2025 года. На общей кухне жительница дома слила из водонагревателя воду. Сосед заявил, что она пользуется прибором неправильно, и отключил его.

Дама бросилась на него с кулаками, а потом схватила кастрюлю и огрела оппонента по затылку. Пострадавшему пришлось наложить швы. На его обидчицу завели дело за причинение легкого вреда здоровью.

Злоумышленница в ходе следствия категорически отрицала свою вину, уверяя, что тоже является потерпевшей стороной и вообще не планировала бить соседа.Однако следователи полиции собрали доказательства, указывающие на умышленный характер действий подозреваемой, и опровергли её версию.

В региональном УМВД сообщили, что дело направлено в суд и что виновнице грозит до трех лет колонии.