Михаил Евраев открыл новые культурные общественные пространства в Ярославле

В Ярославле на улице Нахимсона появилась новая тематическая зона – «Улица Ангела». Фото: Правительство Ярославской области.

Сегодня, 4 июля, в рамках старта Международного кинофестиваля «В кругу семьи» и завершения Театральной недели губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в мероприятиях по открытию новых культурных пространств в областном центре.

«В Ярославле на улице Нахимсона появилась новая тематическая зона – «Улица Ангела», – отметил Михаил Евраев. – Она стала первой точкой масштабного всероссийского проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов страны сетью семейных общественных пространств. Пространство посвящено фильму Александра Ковтунца «Улица Ангела».

Ярославцы увидят картину первыми в программе XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи», который 4 июля стартовал в регионе.

Президент фестиваля и режиссер фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец отметил, что в рамках проекта «Ангельский пояс России» объекты будут появляться не по графику.

«Мы не будем анонсировать, когда и что появится. Просто однажды придешь – а там уже стоит ангел. Потому что чудеса не случаются по расписанию. Они приходят, когда мы меньше всего их ждем, – это и есть главная магия», – уверенАлександр Ковтунец.

Пространство тематической зоны украшено декоративными элементами и гирляндами, необычными уличными часами и скамейками. В ближайшее время будет установлена скульптура «Ангел-хранитель» работы заслуженного художника России Константина Чернявского.

«Благодарю создателей фильма, министерство строительства и ЖКХ, Проектный институт, «Ярдормост» и всех строителей за комплексную работу. Все старались, чтобы в пешеходном центре Ярославля появилось новое, красивое, интересное пространство со смыслом, – подчеркнул Михаил Евраев. – Наш регион один из самых популярных у кинематографистов. Ежегодно в Ярославской области снимается до 10 фильмов и сериалов. По местам, известным по кинолентам, проходят тематические экскурсии. Организуем выставки и лекции, в городах появляются скульптуры, посвященные актерам и персонажам. Новая зона – еще один шаг в развитии этой традиции. Приглашаю всех познакомиться с очередной оригинальной точкой притяжения».

В открытии новой тематической зоны участие также приняли заслуженная артистка России Нонна Гришаева, народный артист России Федор Добронравов и другие.

Сама улица Нахимсона также обновляется, в том числе тематически – она посвящена киноискусству. Работы по благоустройству продолжаются: будут установлены малые архитектурные тематические формы, выполнено озеленение, оборудован фонтан.

Также в Ярославле на улице Нахимсона, 18, была открыта галерея «История Золотого кольца», это первая в России постоянно действующая выставка, посвященная легендарному маршруту. На цокольном этаже расположена мультимедийная экспозиция, посвященная автору легендарного маршрута Юрию Бычкову. На первом – Ярославская биржа, где собраны изделия ремесленников со всей области. Михаил Евраев отметил, что будут разработаны фигурки ангела и медведя, которые олицетворяют фестиваль «В кругу семьи» и станут частью сувенирной серии.

Подобные биржи есть также в Рыбинске и Мышкине, планируется, что они появятся и в других городах Золотого кольца: Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

Кроме того, 4 июля в Ярославле был открыт памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову.

Пятиметровый бронзовый монумент весом около четырех тонн установлен на улице Революционной. Среди элементов памятника – колонна с фигурой и кольцо из сусального золота, которое будет заметно издалека. Автор монумента – сын основателя Сергей Бычков, который вместе со своей сестрой Еленой присутствовал на открытии.

«Большое спасибо губернатору Михаилу Евраеву, и моему брату Сергею, и всем неравнодушным людям, подвижникам, которые смогли осуществить то, что мы много лет пытались сделать», – сказала Елена Бычкова.