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Кострома 4 июля 2026 9:56

В центре Костромы водитель "Нивы" выжил после полета над проезжей частью

Машину подрезал лихач на иномарке
Георгий БРИНЧУК
Водитель "Нивы" выжил. Фото: Жуткая Кострома | ДТП ЧП

Водитель "Нивы" выжил. Фото: Жуткая Кострома | ДТП ЧП

ДТП случилось около 11 утра 4 июля в самом центре Костромы - возле памятника Юрию Долгорукому в начале улицы Советской.

Водитель "Ниссана", как сообщили в региональном УМВД, решил свернуть налево, не пропустив следовавшую в прямом направлении "Ниву". После столкновения отечественную машину подбросило в воздух и перевернуло.

Упал автомобиль так, что двери оказались заблокированы. Очевидцы вызвали спасателей, которым пришлось распилить "Ниву", чтобы извлечь пострадавшего водителя. Раненого с травмами ног доставили в больницу.

На месте работают дорожные полицейские.

От удара "Нива" перевернулась в воздухе.

УМВД РФ по Костромской области