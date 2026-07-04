В центре Костромы водитель "Нивы" выжил после полета над проезжей частью

Водитель "Нивы" выжил. Фото: Жуткая Кострома | ДТП ЧП

ДТП случилось около 11 утра 4 июля в самом центре Костромы - возле памятника Юрию Долгорукому в начале улицы Советской.

Водитель "Ниссана", как сообщили в региональном УМВД, решил свернуть налево, не пропустив следовавшую в прямом направлении "Ниву". После столкновения отечественную машину подбросило в воздух и перевернуло.

Упал автомобиль так, что двери оказались заблокированы. Очевидцы вызвали спасателей, которым пришлось распилить "Ниву", чтобы извлечь пострадавшего водителя. Раненого с травмами ног доставили в больницу.

На месте работают дорожные полицейские.