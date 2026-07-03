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Кострома 3 июля 2026 16:23

Бывшему директору костромского МУПа инкриминируют присвоение денег

Он оплатил себе в карман работы, которые не проводились
Георгий БРИНЧУК
Расследование еще не окончено. Фото: СУ СК РФ по Костромской области

Расследование еще не окончено. Фото: СУ СК РФ по Костромской области

Сумма, которую присвоил экс-руководитель муниципального предприятия, совсем небольшая – 57 тысяч рублей. Но за это мужчине грозит до шести лет колонии.

Как сообщили в СУ СК РФ по Костромской области, в августе 2025 года директор муниципального предприятия в поселке Сусанино заключил договор со своим знакомым о проведении работ по спилу деревьев и кустарников для расчистки территории. Он подписал с подрядчиком акт приемки выполненных работ, которые фактически сделаны не были, а деньги забрал себе.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.