В Рыбинскую больницу №1 поступило современное эндоскопическое оборудование

Новое оборудование кардинально расширяет возможности рыбинских врачей. Фото: Правительство Ярославской области.

«В Рыбинской городской больнице №1 ввели в эксплуатацию современное эндоскопическое оборудование, – рассказал в социальных сетях Михаил Евраев. – Для Рыбинска это важный шаг вперед. Теперь врачи смогут проводить больше современных операций с минимальным вмешательством на органах брюшной полости. Для пациентов это означает меньшую нагрузку на организм, меньше боли после операции, низкий риск осложнений и, самое главное, более быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни».

На приобретение оборудования из областного бюджета было направлено порядка 25 млн рублей.

Новые эндоскопические комплексы укомплектованы под высокоточную хирургию и содержат полный набор инструментов для всех этапов оперативного вмешательства. Благодаря этому хирурги получили возможность проводить высокотехнологичные малотравматичные операции на органах брюшной полости пациентам хирургического и гинекологического профиля.

«Мы последовательно переводим медицину региона на качественно новый уровень, чтобы передовые стандарты лечения были доступны жителям не только областного центра, но и отдаленных округов, – подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. – Наша главная задача на ближайшее будущее – полностью обновить парк оборудования и обеспечить преемственность медицинской помощи. Каждый житель должен получать помощь здесь и сейчас с использованием самых передовых технологий, которые минимизируют боль и гарантируют быстрое возвращение к полноценной жизни».

Внедрение новой техники стало возможным благодаря системной подготовке кадров.

«Для медицины Рыбинска это настоящий технологический прорыв, – рассказал главный врач Рыбинской больницы №1 Сергей Бутаков. – Новое оборудование кардинально расширяет наши возможности. Лапароскопические операции вошли в ежедневную практику наших хирургов, и теперь спектр таких вмешательств будет неуклонно расти. Для пациентов они являются гарантией современного, точного и безопасного лечения. Мы уходим от больших разрезов, что значительно сокращает сроки восстановления больных, снижает болевой синдром после операции и уменьшает уровень осложнений. Так, сегодня в нашем хирургическом отделении планируется проведение холецистэктомии (удаления желчного пузыря) именно на новом комплексе. Это лишь начало большого пути модернизации рыбинского здравоохранения».