В Рыбинском округе ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет

По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева была создана межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Фото: Правительство Ярославской области.

По поручению губернатора Михаила Евраева была создана межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ее состав вошли представители министерства лесного хозяйства и природопользования, администрации Рыбинского района и Главного управления МЧС России по Ярославской области. Силами ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» на реке Волготне были оперативно установлены боновые заграждения для предотвращения распространения сажевой пленки. К 15 июня пленка была полностью ликвидирована.

Лабораторные исследования проб воды, почвы и воздуха, отобранные профильными ведомствами в период с 14 по 16 июня, подтвердили безопасность окружающей среды. Пробы, взятые 15 июня в реке Волготне, а также 16 июня в реке Ильдь в селе Верхне-Никульском и местечке Мурзино и в озере в поселке Шестихино Некоузского округа, не показали превышения содержания предельно допустимых концентраций нефтепродуктов.

Для текущего контроля ситуации пробы воды в реке Волготне и месте ее впадения в Рыбинское водохранилище взяты повторно.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области провело отбор проб в зоне жилой застройки 14, 15 и 16 июня. Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено.

Биотестирование образцов грунта в деревне Волково показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы.

«Профильными ведомствами проведена комплексная проверка всех сред, от речной воды до почвы. Токсического эффекта нет. Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер, – пояснила ситуацию и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. – Сейчас мы продолжаем вести мониторинг. На этой неделе специалисты производят отбор проб в ключевых точках, чтобы гарантировать, что экосистема восстановилась после кратковременного воздействия продуктов горения».

Выводы специалистов подтверждаются заключением экспертов Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН. Заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко подтвердил, что выявленные в почве частицы сажи не представляют опасности для человека, фауны и растительности.