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Иваново2 июля 2026 12:07

Иностранца-нелегала вернули в Иваново из Костромы

Мигрант оказался еще и злостным неплательщиком алиментов
Георгий БРИНЧУК
Мигранта-нелегала привлекли к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мигранта-нелегала привлекли к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костромские гаишники остановили для проверки документов машину, которой управлял 27-летний гражданин Узбекистана.

При проверке документов выяснилось, что мужчина не вписан в страховой поли ОСАГО, но включен в реестр контролируемых лиц. Иностранца доставили в отдел внутренних дел.

Там выяснилось, что мигрант прибыл в Кострому из Иваново. Ранее ему выдали вид на жительство, но позднее лишили этого документа за нарушение миграционного законодательства.

В придачу житель ближнего зарубежья оказался злостным неплательщиком алиментов, и приставы ограничили его в управлении автомобилем и запретили выезд за пределы города.

Виновника привлекли к административной ответственности и передали ивановским полицейским.