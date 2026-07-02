Бабуля-экстремистка арестована в Костромской области

Подозреваемая арестована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области, 69-летнюю пенсионерку обвиняют в вовлечении и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской.

По версии следствия, с декабря прошлого года по май текущего старушка вовлекала земляков в деятельность организации, ликвидированной решением Верховного суда Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Горожанка рассказывала людям об идеологии запрещенной организации и распространяла информационные материалы. Задержали бабушку сотрудники регионального УФСБ. Там уточнили, что речь идет о религиозной пропаганде.

По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки и её возможных преступных связей", - уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по Костромской области.

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