В Ярославле выступили лучшие фольклорные коллективы страны

В рамках фестиваля-марафона «Песни России» творческие коллективы вместе с Надеждой Бабкиной выступают в 11 округах региона. Фото: Правительство Ярославской области.

На Советской площади выступили лучшие фольклорные коллективы страны и народная артистка РФ Надежда Бабкина. В числе исполнителей – заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», государственный академический ансамбль песни и пляски «Кубанская казачья вольница», этно-фолк-группа «Мерема», фольклорный ансамбль «Славяне», фолк-рок-группа «После 11», артистка театра «Русская песня» Анна Кузьмищева, солистка Полина Пивоварова, артист и певец Евгений Гор, артист театра и кино Иван Замотаев.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» направлен на сохранение национальной песенной традиции. Он проводится в разных регионах РФ. Учрежден благотворительным фондом «Народная певческая культура» и проходит при содействии Министерства культуры Российской Федерации. Автор и художественный руководитель проекта – народная артистка России Надежда Бабкина. Вход на все мероприятия фестиваля-марафона «Песни России» свободный.

«Театральная неделя продолжается, и уже сегодня, 1 июля, на Советской площади Ярославля состоится большой фольклорный концерт под руководством народной артистки России Надежды Георгиевны Бабкиной. Вместе с ней на сцену выйдут ансамбли «Донбасс», «Кубанская казачья вольница», этно-фолк-группа «Мерема» и другие исполнители. В рамках фестиваля-марафона «Песни России» творческие коллективы вместе с Надеждой Георгиевной выступают в 11 округах региона. Концерты уже прошли в Любиме, Мышкине, Новом Некоузе и Пошехонье. Впереди встречи со зрителями в Большом Селе, Пречистом, поселках Константиновский и Судоверфь, Гаврилов-Яме, Карабихе и Туношне. Уверен, что мероприятия подарят зрителям хорошее настроение. Мы последовательно развиваем событийную повестку региона, чтобы яркие культурные проекты проходили не только в областном центре, но и в округах. Это возможность для жителей увидеть выступления известных артистов рядом с домом, а для гостей – открыть для себя наш регион», - отметил перед концертом губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Спектакль, который мы представляем жителям Ярославской области, очень современен и в том числе идеологически соответствует сегодняшнему дню, Году единства народов России. Он состоит из жестов, движения, стихов, певческой культуры – и все это объединено в большое действо, посвященное Ярославлю, России, поскольку ваш край исторически тот, откуда пошла Русь. С народом нужно работать, наполнять жизнь яркими мероприятиями, которых он ждет, в которых может участвовать. И Ярославская область в этом очень прогрессивна», - подчеркнула Надежда Бабкина.

Директор проекта Сергей Рябов рассказал, что в концерте задействованы более ста артистов, которым помогают десятки сотрудников. Организовать прием и ритмичный ход выступлений по всему региону такого большого коллектива очень непросто. Но Ярославская область с честью с этим справляется.

Важной частью программы пребывания Надежды Бабкиной в регионе станут мастер-классы по народному вокалу, сценическому мастерству и традиционной исполнительской культуре, которые состоятся 3 июля в поселке Константиновском Тутаевского округа и 7 июля в селе Туношна Ярославского округа. Участие – бесплатное, по предварительной регистрации.