Отрабатываются задачи по развитию железнодорожного сообщения по ярославскому направлению

Одна из целей модернизации – повысить возможный пассажиропоток, то есть пропускную способность железной дороги. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с заместителем министра транспорта России Алексеем Шило обсудил развитие железнодорожного сообщения по ярославскому направлению. По данному вопросу уже получена поддержка Президента Владимира Путина, и в настоящее время его поручения отрабатываются совместно с федеральным Правительством и Правительством Москвы.

«Мы добились трех важных результатов, – отметил Михаил Евраев. – Первый – ярославское направление перенесено из второй очереди развития Центрального транспортного узла в первый приоритет. Второй – начато проектирование для расширения узких мест, тех участков, где нужно увеличить пропускную способность. И третий результат – уже запущены двухэтажные поезда на Санкт-Петербург. Сейчас прорабатываем возможность запуска таких же составов на Москву. Это требует ремонтных работ на инфраструктуре, связанной с высотой контактной сети. Проектирование идет, работы планируем завершить к январю-февралю».

Михаил Евраев отметил и ключевые цели. Так, первая – сократить время в пути от Ярославля до Москвы до двух часов 10 минут. Это потребует не менее нескольких лет, но, если не заниматься этим сейчас, задача не решится никогда.

Вторая цель – повысить возможный пассажиропоток, то есть пропускную способность железной дороги: это и увеличение количества пар поездов, и увеличение вагонов, и двухэтажные поезда. Железная дорога остается главным логистическим инструментом для людей, и нужны дополнительные возможности для жителей и гостей региона, а также для потенциальных инвесторов.

«Это развитие экономики, новые рабочие места и рост заработных плат. И спасибо огромное, что мы чувствуем поддержку в этой работе и федерального Правительства, и РЖД, и наших коллег из Москвы», – подчеркнул Михаил Евраев.