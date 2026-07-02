Из американской глуши в русскую глубинку: семья военного из США с восьмью детьми нашла свои ценности в Ростове Великом

Семья пока живет в квартире, но мечтает как можно скорее переехать в свой дом, который сейчас строится. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы хотим, чтобы наши дети выросли с правильными ценностями, — говорит глава семьи Куик - Джон-Карл. Эта мечта привела их за тысячи километров от дома, заставив упаковать всю свою жизнь в несколько чемоданов и поселиться в русской глубинке. История американской семьи, решившей воспитывать восьмерых детей в традициях православия на берегу озера Неро.

Многочисленная семья Куик поселилась в просторной трехкомнатной квартире недалеко от центра Ростова Великого. Хотя для десятерых человек, привыкших жить на ферме, на просторе, места, конечно, маловато. Встречают меня Джон-Карл и Марисса - улыбчивые, приветливые. По-русски пока почти не говорят, хоть и готовились к переезду в Россию, поэтому общаться нам помогает подруга семьи Ольга.

В Ростов Великий семья приехала в середине января этого года из штата Кентукки, где зимой температура редко опускается ниже нуля.

- Перед тем, как улететь в Россию, мы поехали в Техас, где находится русское посольство. И последние четыре месяца жили там, каждый день ходили на пляж. В январе там очень жарко, - вспоминает Джон-Карл.

- А потом сели на самолет и попали в русский январь. Я никогда не видела столько снега, - кажется, все же с небольшим ужасом вспоминает первые шаги по России Марисса.

В большой семье маме помогают все, по мере своих сил и возраста. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- А почему вы выбрали Ростов Великий, небольшой городок...

- Нам всегда нравились маленькие города и сельская жизнь. У нас в США была ферма, поэтому тянет к земле, а не в мегаполис, - говорит Джон-Карл.

Ему и Мариссе по 40 с небольшим лет, 22 года Джон-Карл служил в американской армии, часто вместе с семьей переводился с места на место. Поэтому к переездам и супругам, и семерым их старшим детям не привыкать. А самый маленький член семьи Николас, которому на момент большого путешествия в новую жизнь было около полугодика, пока еще мало что понимает.

- Взяли с собой минимум вещей, только то, что поместилось в багаж. Продали дом, ферму, машину, мебель, - говорит Джон-Карл.

- Не жалко было все бросить?

- Нет, нет, никаких сожалений!

- Мы очень рады, что мы в России, - по-русски и довольно "чисто" вторит ему Марисса.

Хозяева показывают свое новое временное жилье. В одной комнате живут четыре девочки, днем их спальня превращается в игровую. В другой, поменьше, обосновались трое ребят, а днем здесь кабинет для школьных онлайн-уроков. Самый маленький мальчик пока спит под боком у родителей.

Кухня просторная, но не настолько, чтобы поместить всех членов семьи одновременно. Поэтому едят по очереди. Не мешая разговору взрослых, первыми на обед прошмыгнули две девочки, лет четырех-пяти. Сложили ручки, помолились перед едой, поели, также тихо вышли, из любопытства стреляя глазами на незнакомую тетю. Улыбаются, но стеснительно. У старшей девочки в это время было занятие, ее братья убежали кататься на роликах, а малыш спал. Обычная многодетная семья, со своим распорядком дня.

Несмотря на все временные неудобства, Мариссе в России очень нравится. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему вы приняли решение уехать из США, кардинально поменять и свою жизнь, и жизнь детей?

- По религиозным причинам. Мы дошли до конца западного католицизма и больше не находили в нем тех принципов, на которых была основана ранняя христианская церковь. И подумали, а почему бы не посмотреть на то, что происходит в восточной церкви, в православии. Стали изучать статьи в интернете и натолкнулись на интервью отца Иосифа, Джозефа Глисона (он приехал в Россию из Техаса году примерно в 2018-м, долго смотрел, где обосноваться, и так ему запал в душу Ростов Великий, что он привез сюда и жену, и восемь детей - прим.авт.). Завязалось общение с ним, с другими людьми. И вот мы здесь, - рассказывает Джон-Карл.

- Мы собираемся принять православие, сейчас находимся на этапе оглашения, то есть, официально заявлено, что мы готовы это сделать. Изучаем основы, выполняем задания, отец Иосиф нас "ведет", - поясняет Марисса.

- Вам настолько некомфортно было в Америке, что вы решились на такой трудный шаг?

- Нельзя сказать, что нам было некомфортно... - начинает Марисса.

- В Америке мы не могли найти то сообщество людей, с которыми бы у нас были единые взгляды, с которыми мы могли бы растить детей согласно христианским традициям, - продолжает е мысль Джон-Карл. - А здесь... У нас есть ощущение, что мы будет окружены людьми, с которыми у нас будут одни и те же взгляды.

- В Ростове уже удалось в кем-то подружиться? Как вы и дети проводите время?

- Здесь есть англоговорящая православная община, ходим на службы в выходные, на неделе встречаемся, чтобы просто поговорить. Вливаемся. Дети дома не сидят, ходят на площадку, зимой на каток, даже трехлетняя малышка уже научилась на коньках кататься.

Ребята много времени проводят на улице - зимой осваивали коньки, летом катаются на роликах. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- Но языковой барьер существует. Как его преодолеваете? Нужно устраиваться на работу, детям - учиться.

- Мы надеялись, что дети сразу смогут пойти в русскую школу, чтобы там выучить язык, адаптироваться. Но когда приехали, уже действовал закон, запрещающий прием в школы детей, не владеющих русским языком (с 2025 года действует правило: при приеме в школу дети иностранных граждан и лиц без гражданства должны пройти тестирование на знание русского - прим.авт.). Поэтому сейчас все учим язык, нам помогает педагог, чтобы не прерывать процесс образования, ребята записались в американскую онлай-школу.

В быту пока разговариваем как можем, используем онлайн-переводчики, а для каких-то серьезных вещей, например, решения миграционных вопросов, нанимаем переводчика.

- Что в русских людях вас удивило или поразило?

- Заметили, если мы обращаемся к кому-то с проблемой, нас сначала активно и долго отчитывают, высказывают свое недовольство, а потом решают все вопросы, - говорит Марисса.

- Мы жили в сельской глубинке, в окружении лесов. До "большого города" который по размерам с Борисоглебский, нужно было приехать 20 минут на машине, - рассказывает Джон-Карл. - По нашим меркам, мы теперь живем в большом городе, а у вас Ростов считается маленьким городком. Все испытали два уровня шока: первый - переехали в новую страну, в новую культуру, второй - оказались в городе, а не в глуши.

Чтобы не отставать по программе, дети занимаются в онлайн-школе. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- А дети как относятся к тому, что их сорвали с места, увезли в чужую страну? Не были против переезда?

- Нет, им всегда нравилась эта мысль, они все согласились. Сейчас я их регулярно спрашиваю, не жалеют ли они, говорят, что нет. Но очень ждут, когда смогут оказаться в своем доме, а не в квартире, - говорит Марисса.

Сейчас Куики строят дом в деревне Борисоглебского округа. Планируют обзавестись хозяйством, снова заняться фермерством. Но некоторые проблемы возникли там, где их совсем не ждали.

- Российское правительство принимает законы, которые защищают граждан в ситуации противостояния с Западом, и это правильно. Мы приехали по 702 Указу Президента РФ - по нему оказывается поддержка лицам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности. Нам действительно помогают, разрешение на проживание дает время выучить язык, сдать экзамены и получить вид на жительство. Но возникла проблема с банками, - рассказывают Джон-Карл и Марисса.

Днем спальня девочек превращается в игровую комнату. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Например, они не могут открыть вклад и жить на проценты от него, как рассчитывали, собираясь в Россию и продавая все свое имущество. Да, у Джона-Карла хорошая военная пенсия, которая позволяет кормить большую семью, однако, дополнительный доход необходим. В такой ситуации оказались не только Куики, но и другие эмигранты. И все они не знают, что им делать.

- Мы очень хотим, чтобы нам позволили остаться в России. Хотим растить детей в русской культуре, в православии, предложить им будущее, дать образование, - говорят американцы.