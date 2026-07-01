В Ивановской области расширили меры поддержки семей

В Ивановской области расширили категории получателей региональной поддержки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Получателей мер региональной поддержки в Ивановской области стало больше. Кто может претендовать на выплаты, рассказали в правительстве.

Например, ранее по 200 тысяч рублей из бюджета могли получить беременные студентки вузов и колледжей, но только те, которые учатся очно. Теперь же на материальную помощь могут претендовать и будущие мамы, обучающиеся очно-заочно и заочно.

Новые правила касаются и многодетных семей, в которых дети учатся платно в ивановских вузах или колледжах. Ранее родителям компенсировали 50% оплаты стоимости обучения только на одного ребенка. Теперь многодетные семьи смогут получать компенсацию за всех детей, которые учатся платно.

Прием заявлений начался с 6 июля. Обратиться можно электронно через портал Госуслуг, лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства.

- Все изменения действуют ретоспективно - с 1 января 2026 года", - сказали в правительстве Ивановской области.

Подробнее обо всех мерах поддержки для семей с детьми можно узнать на горячей линии Департамента социальной защиты 8-800-100-16-60, в Семейном МФЦ или на сайте семья37.рф.