Костромские музыканты дадут концерт ради спасения 13-летнего мальчика

Костромской "Спартак" не остался в стороне и помог в беде семьи. ФОТО ФК "Спартак" Кострома ВКонтакте

В Костроме 10 июля пройдет благотворительный концерт "220 на жизнь" (16+) в поддержку 13-летнего Андрея Готовцева. Мальчика от страшной болезни - мышечной дистрофии Дюшена - спасают всем миром. На препарат, который ему жизненно необходим, нужно собрать 220 миллионов рублей. Именно собрать, потому что в одиночку семье Андрей таких денег не найти. Чтобы помочь ребенку, объединились волонтеры, различные организации, просто сердобольные жители города. Внести свой вклад решили и музыканты.

В концерт-холле "Ikra" соберутся известные костромские артисты: Владимир Зозуля, Ева Аладин, Роман Мячев, Алексей Коновалов, Алексей Максимов, группы "Клондайк", "Твоякомпания", "Санчо Панчо", ВИА "Синяя Волга".

Билет на концерт стоит 700 рублей. Организаторы обращаюь внимание желающих прийти, что приобрести билеты можно только в день концерта, непосредственно у входа в концерт-холл. Любые предложение, поступившие от третьих лиц и требующие оплаты, являются мошенничеством.

Если нет возможности прийти на мероприятия, помочь Андрею можно другим способом. Например, рассказать о концерте на своих страницах в социальных сетях или поделиться историей мальчика среди знакомых.

История Андрюши

На первый взгляд мальчик родился совершенно здоровым и до двух его лет родители даже не подозревали о болезни.

- Впервые мы столкнули с этим диагнозом в 2015 году и с тех пор ведем непрерывную борьбу за здоровье и будущее сына. Долгое время Андрей выглядел как здоровый ребенок. Но примерно три года назад болезнь начала прогрессировать. Сначала медленно, но буквально за последний год ребенок начал сдавать, - рассказывают родители ребенка.

Миодистрофия Дюшена - это когда мышцы умирают каждый день. Сначала человек перестает бегать, потом ходить, затем не может поднять руки, а в итоге у него не получается самостоятельно даже дышать.

Андрей стал быстро уставать на прогулках, тяжело поднимался с пола. Даже небольшое препятствие в виде высокой ступеньки стало для него непреодолимым. Раньше у юного костромича, которого спасают всем миром, не было шансов, но появился препарат генной терапии, способный надежно затормозить болезнь. Но цена его колоссальна - 220 миллионов рублей. Из них на данный момент собрано около 13 миллионов.

- От всей семьи - огромное спасибо! То, что уже собрано, это колоссальная помощь, но впереди еще большая дорога. Эта часть пути пройдена благодаря вам: каждому переводу, каждому репосту, каждому теплому слову. Мы не справимся без вас, и каждое ваше действие - это шаг к надежде. Спасибо, что идете с нами рядом", - говорят родители Андрея всем, кто им помогает.