Михаил Мишустин высоко оценил опыт Ярославии по повышению производительности в соцсфере

Михаил Мишустин: - Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций и неэффективных процессов. Фото: Правительство Ярославской области.

«При запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и сотрудники. Причем с учетом акцента на достижении технологического лидерства – прежде всего те, кто обладает хорошим образованием и высокой квалификацией, - сказал Михаил Мишустин. - Многое зависит и от предприятий на местах. Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций и неэффективных процессов. Надо системно выявлять и устранять потери, что поможет повысить доход и конкурентоспособность услуг и продукции».

На мероприятии руководители федеральных органов исполнительной власти, профильные эксперты обсудили результаты внедрения отраслевых программ, инструменты бережливого производства и распространение лучших практик и типовых решений. Ярославская область представила успешный региональный опыт по повышению производительности в социальной сфере.

«Выступил на стратегической сессии Правительства Российской Федерации под председательством премьер-министра Михаила Мишустина по повышению производительности труда, - отметил Михаил Евраев. - Рассказал про рост зарплат в бюджетном секторе и про работу по повышению качества образовательных и медицинских услуг. С 2021 года закупили более 2400 единиц медицинской техники, оцифровали все медицинские карты, начали проводить телемедицинские консультации, подключили к работе искусственный интеллект. Дефицит врачей в нашем регионе сократили до 3%. Главная задача, которая перед нами сегодня стоит, – борьба с оставшимися по ряду медицинских специальностей очередями. Стратегическая сессия на федеральном уровне делается в том числе для того, чтобы собрать лучшие практики, и теперь наш опыт будет востребован в работе других регионов».

На стратегической сессии было отмечено, что в социальной сфере в условиях демографических вызовов стоит задача не только сохранить качество, но и повысить доступность услуг. Минэкономразвития России совместно с отраслевыми ведомствами идет по пути пересмотра организационных структур, штатных расписаний и сокращения избыточной отчетности. Ключевым стимулом для учреждений становится условие, при котором высвобожденные ресурсы остаются в отрасли и направляются на рост оплаты труда и обновление материальной базы.