Зрители выбрали сразу двух победителей фестиваля "Зеркало. Философия Тарковского"

Награждение победителей. Фото: правительство Ивановской области.

Открытие международного фестиваля музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» традиционно состоялось в Юрьевце — городе детства Андрея Тарковского. Показы и специальные события развернулись также в Иванове, Шуе, Кинешме, Палехе, Родниках, Вичуге, Пучеже и Кохме.

Открытие фестиваля на родине Тарковского. Фото: правительство Ивановской области

Стартовало действо с показа дипломной работы Тарковского «Каток и скрипка» (1960), созданной по сценарию, написанному в соавторстве с Андреем Кончаловским.

В международном конкурсе участвовали восемь картин, созданный представителями десяти стран: Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции. Некоторые ленты уже стали лауреатами крупных международных фестивалей, но россияне открыли их для себя именно на «Зеркале».

Отдельно показали секцию «Свои» (14 авторских фильмов, уже получивших признание на других смотрах) и «Свои. Короткий метр» (18 российских короткометражек).

Помимо показов, гостей ждали выставки (в частности, посвящение сестре режиссера Марине Тарковской в арт-пространстве ивановского железнодорожного вокзала), ретроспективы (к 120-летию Александра Роу и 250-летию Большого театра), проект РОСИЗО «Притяжение космоса», вдохновлённый фильмом «Солярис», а также творческие встречи, презентации книг и специальные события на стыке кино, музыки, архитектуры и современного искусства.

Гран-при эксперты присудили британской картине «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» Шона Данна. Приз за лучшую режиссуру получил Нури Джихан Оздоган (Турция) за фильм «Мёртвые собаки не кусаются». Специальный приз жюри как посвящение простым людям во время мировых конфликтов вручили «Хроникам осады» Абдаллы Аль-Хатиба.

А вот зрительское голосование в основном международном конкурсе завершилось необычно. Сразу два фильма набрали одинаковое количество голосов: «Без разрешения» Хассана Назера (Иран — Великобритания) и «Мёртвые души» Алекса Кокса (США — Испания). В российской программе «Свои» приз зрительских симпатий получила картина Ивана Шкундова «Взрослый сын», а в номинации «Свои. Короткий метр» — фильм Нафисы Гаврючиной «Приобретённая глухота». Фильм Антона Бильжо «Выготский» получил специальный Приз имени Ивановского киноклуба «Экран и ты». Кроме того, были награждены победители V Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского».

Впервые кинофестиваль "Зеркало" состоялся в 2007 году. Он был посвящен 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского. С 2024 года мероприятие получило статус международного.