IT калейдоскоп: от фракталов до ИИ решений — погружаемся в мир технологий

Студенты математического факультета. ФОТО: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Подробности можно узнать по ссылке и в этой статье.

Мир IT не стоит на месте: каждый день появляются новые инструменты, подходы и вызовы. Чтобы оставаться в потоке и не упустить главное, важно регулярно знакомиться с актуальными трендами, разбирать реальные кейсы и смотреть на привычные вещи под новым углом. Для Летней школы мы традиционно подготовили насыщенную программу мероприятий, где каждый найдет что то ценное – будь то старт в профессии, прокачка навыков или свежий взгляд на знакомые темы. А абитуриентам и их родителям каждое из наших мероприятий позволит лучше понять, чему можно научиться на матфаке Демидовского, кем работать и с каким профилем связать свое будущее.

Летняя школа – это:

– 5 дней работы

– 12 топовых спикеров

– до 10 доп. баллов при поступлении к нам за призовое место по итогам Школы

А теперь – о расписании и спикерах.

10 из 12 спикеров – выпускники математического факультета разных лет, есть молодые и амбициозные, есть взрослые и опытные, но объединяет всех одно: старт в успешный карьерный путь они получили именно на нашем факультете. Этим летом матфак Демидовского снова примет более 130 первокурсников – приходите, и возможно, через несколько лет мы будем гордиться вашими достижениями, а вы – достойно представлять факультет перед новыми абитуриентами!

Начинаем во вторник, 7 июня. Преподаватель кафедры КБ и ММОИ математического факультета Даниил Большаков расскажет про нейросети и о том, как сегодня мощные нейросети можно запустить прямо у себя дома – на ПК или даже одноплатном компьютере. На встрече под названием «Локальные ИИ решения и предпосылки к их появлению» разберем:

– Почему это стало возможным?

– Что это дает?

– Как это использовать?

Затем перейдем к теме «Что такое SEO, или как обеспечить первую позицию в Яндексе», в рамках которой для вас выступит Илья Троицкий, веб-разработчик компании «Белберри». SEO – это не просто подбор ключевых слов, а комплексная работа над сайтом, его структурой, контентом, скоростью загрузки, удобством для пользователей и доверием со стороны поисковых систем. На встрече разберем, как работает поисковое продвижение в целом, какие факторы помогают сайту расти в поисковых системах, почему важно правильно разрабатывать сайт для его продвижения.

Параллельно для родителей абитуриентов-2026 пройдет собрание по вопросам поступления: оценка шансов, оценка рисков, расстановка приоритетов, оформление согласий на зачисление, прогноз проходных баллов и вообще все, что касается поступления, вы сможете обсудить с руководителем приемной комиссии математического факультета Викторией Кочеровой, автором блога на 20+ тысяч подписчиков.

Закончит первый день Летней школы Арсений Белугин (выпускник направления «Информационная безопасность» и сотрудник компании «Билдсофт») и тема «Карьерное планирование в IT (и не только): от учебы к работе». Мир вакансий в ИТ и около сегодня чрезвычайно богат, и важно суметь выбрать лучшее именно для себя. Секреты офферов и тайны собеседований, а также нюансы составления привлекательного резюме приоткроет для вас наш спикер. Отдельное внимание уделим тому, как презентовать свои навыки и находить первые возможности.

В среду, 8 июля, вас ждет погружение в мир агентного ИИ и информационной безопасности. Представь: ты создал умного нейросетевого помощника… Ты попросил его забронировать билеты в кино, а он случайно потратил все твои сбережения на резиновых уточек. Или вместо домашней работы сгенерировал вредный совет. Поверьте, ИИ может чудить не по-детски! Прямо сейчас мир захватывает агентный ИИ – системы, которые умеют не просто болтать, а реально действовать за нас в интернете. Но кто контролирует этих цифровых помощников, чтобы они не натворили глупостей?

На докладе «Guardrails в мире агентного ИИ» вместе с главным экспертом «HiveTrace» Данилом Капустиным вы разберетесь:

– Что такое ИИ-агенты и почему они умнее обычных Alice AI/GigaChat.

– Что такое Guardrails и как они защищают нас от безумных ИИ-ошибок.

– Как хакеры взламывают нейросети и заставляют их нарушать правила.

– Как самому создать доброго и послушного ИИ-агента, который точно сделает то, что нужно.

Если ты любишь технологии, программируешь или просто хочешь узнать, каким будет наше будущее уже через пару лет – ждем тебя!

Безопасность – еще одна важная грань IT мира. Темы «Appsec в ПСБ» и «Электронная подпись и удостоверяющий центр» представлены партнером факультета, департаментом информационной безопасности банка ПСБ, и выступят для вас не просто сотрудники, а руководители стратегически важных подразделений – начальник удостоверяющего центра управления криптографических сервисов департамента экспертизы и сервисов защиты информации и начальник отдела технологической экспертизы управления сервисов экспертизы безопасности информационных систем департамента экспертизы и сервисов защиты информации. Расскажут про практические подходы к безопасности в крупной организации и объяснят, как устроена инфраструктура открытых ключей, какие виды подписей бывают и как их правильно применять в разных сценариях – от подписания документов до интеграции в бизнес процессы.

В аудитории. ФОТО: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Вечер четверга, 9 июля, соберет для вас 3 ключевых блока – данные, математика, машинное обучение. Всем, кто хочет взглянуть на данные как на стратегический актив, рекомендуем послушать Data Science разработчика компании «МАСТ» Тенгиза Калашяна: его тема – «От бизнес аналитики к Data Science: как данные помогают бизнесу». Здесь речь пойдет о том, как эволюционирует роль данных в принятии решений: от классических отчетов к прогнозным моделям. Участники увидят, где проходит граница между аналитикой и наукой о данных, и поймут, какие навыки помогут сделать следующий шаг в карьере.

А если хочется заглянуть в будущее, стоит обратить внимание на «ML в продакшене: как модель перестает быть демкой и начинает приносить пользу». Об этом расскажет ML-разработчик компании «Яршинторг» Серафим Попов.

Чтобы вы имели возможность оценить красоту математики, мы добавили в программу тему «Волшебный мир фракталов: красота, застывшая в математике». Это не просто лекция о формулах – это путешествие в мир самоподобия, где математика встречается с искусством. Вы увидите, как фракталы проявляются в природе, дизайне и даже в алгоритмах, и поймете, почему они продолжают вдохновлять ученых и творцов. Расскажет о красоте доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Бережной Евгений Иванович.

В пятницу, 10 июля, мы предложим вам дистанционно применить полученные знания на практике, а в субботу вернемся к очному формату.

В субботу, 11 июля, для вас пройдет мастер-класс «Как связаны математика, системная аналитика и базы данных?», где системный аналитик компании «Argo Studio» Денис Осипов на простых примерах разберет вместе с вами, как проектируют базы данных, зачем нужны теория множеств и реляционная алгебра, почему одни запросы работают быстрее других и как оценить эффективность алгоритмов. Вы увидите, какую роль эти знания играют в работе системного аналитика и создании современных информационных систем.

Нельзя обойти стороной и этические и практические вопросы: «Проблемы использования нейросетей в учебе и работе» поднимут важные темы – от академической честности до рисков автоматизации. Каждый из вас сможет сформировать собственный взгляд на то, как ответственно применять ИИ инструменты и какие границы стоит соблюдать, а также обсудить свою точку зрения с экспертом – Михаилом Дундуковым, системным программистом 1 категории НЦК «Криста», по совместительству – доцентом кафедры дифференциальных уравнений.

Полная программа Школы доступна по ссылке. Мы будем рады видеть всех – и студентов вузов и колледжей, которые хотят лучше понять многогранный мир ИТ, аналитики и математики, и просто всех заинтересованных, и, конечно, наших основных слушателей – абитуриентов и их родителей, чтобы помочь им (вам!) определиться с выбором будущего на ближайшие 4-5 лет и не прогадать.

Мы старались. Программа получилась максимально разносторонней: здесь есть и прикладные темы, и теоретические, и карьерные. Независимо от вашего опыта и интересов, эти мероприятия помогут расширить кругозор, найти новые идеи и, возможно, открыть для себя неожиданное направление. Присоединяйтесь (ссылка для регистрации) – и давайте вместе исследовать безграничный мир технологий!

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