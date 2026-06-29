В Ярославле задержан террорист, пытавшийся взорвать синагогу

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ. Фото: УФСБ РФ по Ярославской области

Попытку устроить теракт пресекли сотрудники УФСБ.

Россиянин связался с представителем запрещенной на территории нашей страны международной террористической организации в сети.

По указанию сирийского куратора мужчина купил составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Он планировал атаковать синагогу в Ярославле с использованием самодельного зажигательного устройства.

Злоумышленник заранее провел разведку территории и сфотографировал здание. Как сообщили в УФСБ, после совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО.

Виновника задержали сотрудники ФСБ России. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора МТО.

На задержанного завели дело за приготовление к террористическому акту и участие в деятельности организации, признанной террористической на территории России.

В ведомстве уточнили, что представители террористических организаций постоянно ищут исполнителей в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, и предупредили, что все виновные будут наказаны.