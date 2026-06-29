В Костромской области девочка сломала обе руки на неисправных качелях

Вместо отдыха школьница ходит на перевязки. Фото: Подслушано Буй | Да, тот самый, ВК

О происшествии мать ребенка написала в соцсетях. По ее словам, девочка качалась на качелях на детской площадке стадиона «Локомотив». Под ней сломалось крепление сиденья, и она упала, проехавшись руками по звеньям цепей.

В больнице диагностировали перелом трёх пальцев на обеих руках. Пришлось сделать операцию. Вместо каникулярного отдыха ребенка ждут ежедневные перевязки как минимум на три недели.

«Я не знаю точно, на чьём балансе находится эта детская площадка (это будет отдельное разбирательство), но эти площадки строились по федеральным программам — вам только оставалось их проверять и поддерживать в надлежащем состоянии. Я считаю это халатным отношением к своим обязанностям», - написала мать школьницы в паблике "Подслушано Буй".

Она призвала других родителей проверять крепления, цепи, опоры перед тем, как пустить ребёнка на качели.

На инцидент оперативно отреагировали в надзорном ведомстве. По поручению прокурора области Екатерины Банниковой организована проверка.

Буйской межрайонной прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о благоустройстве и обязанностей по обслуживанию и ремонту элементов детской площадки.