Михаил Евраев принял участие в XXIII съезде «Единой России» в Москве

В состав делегации от Ярославской области вошли губернатор Михаил Евраев, секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин, победители предварительного голосования и активисты партии. Фото: Правительство Ярославской области.

В состав делегации от Ярославской области вошли губернатор Михаил Евраев, секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин, победители предварительного голосования, секретари местных и первичных отделений, активисты партии.

В целом в мероприятии приняли участие почти четыре тысячи человек. Это победители предварительного голосования партии из числа ветеранов СВО, в том числе Герои России, главы регионов, члены Правительства, действующие депутаты, сенаторы, молодогвардейцы, волонтеры, сторонники «Единой России», эксперты.

Участников съезда приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что съезд «Единой России» проходит в сложное, судьбоносное для страны время. При этом для «Единой России» высокая честь и огромная ответственность заслужить статус партии-лидера.

«Такое доверие народа бесценно, оно не возникает само по себе – люди, и вы это хорошо знаете, все видят. Знают, что сторонники «Единой России» никогда не были популистами, не устраивали погоню за рейтингами за счет пустых, невыполнимых обещаний, – сказал Владимир Путин. – Я хочу поблагодарить вас за эту твердую позицию, за весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти и прошу не снижать, а наращивать этот темп на всех участках, во всех сферах, быть рядом вместе с гражданами нашей страны».

Пятерку лидеров списка «Единой России» в Госдуму РФ представил председатель партии Дмитрий Медведев. В нее вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Владислав Головин и Евгений Поддубный.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев озвучил списки кандидатов на выборы в Государственную Думу ФС РФ – их утвердил съезд.

«Ожидания от съезда оправдались ровно так, как проголосовали наши жители, здесь произошло подтверждение этих результатов, – отметил Михаил Евраев. – Выступал Президент Владимир Путин, он подчеркнул, что страна уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие и у нас достаточно сил и политической воли. Перед нашими кандидатами стоят понятные задачи: выйти к жителям для диалога и рассказать про партийную народную программу «Единой России», в формировании которой участвовали сами жители – от Ярославской области направлено уже более тридцати тысяч инициатив. Партия – это оформитель той программы развития, которую люди видят в регионе. Выполнять эти наказы предстоит депутатам Государственной Думы нового созыва, выборы которых пройдут в сентябре. Важно, чтобы жители поддержали людей, которые уже делом доказали свою ответственность перед регионом и готовность представлять интересы Ярославской области на федеральном уровне».

Евгений Чуркин сказал, что сегодня участники съезда получили ответ на важный вопрос – конкретные фамилии людей, которых партия выдвинет на сентябрьские выборы в Государственную Думу РФ.

«Нас в первую очередь интересовало, будут ли поддержаны наши кандидаты, которые стали лидерами предварительного голосования в Ярославской области. Все они ярко проявили себя в период предварительного голосования», – сообщил Евгений Чуркин.

Региональную группу №29 (Костромская и Ярославская области) возглавит действующий депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. Далее по списку идут председатель Костромской областной думы Алексей Анохин, депутат Ярославской областной думы Яна Карушкина, депутат Костромской облдумы Владимир Унгурян и депутат Ярославской областной думы Иван Демидов.

В одномандатном избирательном округе №193 «Единую Россию» в сентябре будет представлять депутат Муниципального совета Рыбинска Владимир Пахарев, а в одномандатном избирательном округе №194 – мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Сбор предложений в новую народную программу идет по всем регионам, по всем муниципальным образованиям Ярославской области в том числе. Он продлится до августа, – сообщил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», мэр Ярославля Артем Молчанов. – И сегодня мы говорим: нет неважных вопросов от наших жителей. Поэтому народная программа будет основана на решении тех проблем, которые являются первоочередными для граждан. Для Ярославской области это продолжение строительства и капремонта объектов образования, культуры, развитие спортивной инфраструктуры. Это вопросы коммунальной инфраструктуры – все, что касается полной реконструкции тепловых сетей, сетей водоснабжения, строительства новых очистных сооружений. И конечно, это вопросы благоустройства – как больших парковых пространств, так и дворов».

Окончательную версию новой народной программы примут на втором этапе съезда в августе.

Справка

На сегодняшний день в народную программу партии «Единая Россия» поступило уже 2,5 млн инициатив со всей страны.