Студент из Иваново собирал деньги у обманутых жуликами костромичей и ярославцев

Студент собирал деньги у обманутых людей в трех регионах. Фото: Георгий БРИНЧУК

Попался 19-летний житель Ивановской области в Костроме, где по заказу кураторов забрал семь миллионов рублей у 79-летней бабули.

Пожилую женщину мошенники в конце мая запугали ответственностью за финансирование вражеских террористических организаций. Старушка ради спасения денег и репутации согласилась «задекларировать» наличные. Семь миллионов рублей она вручила прибывшему курьеру. А потом поняла, что ее обманули, и заявила в полицию.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области совместно с коллегами из ОП№3 УМВД России по г. Кострома установили личность курьера мошенников – и задержали его вместе с коллегами из Иваново.

19-летний студент, уроженец Ивановской области, рассказал, что нашёл «подработку» в интернете в начале июня. За это время он успел побывать с «посылками» в нескольких городах Ивановской области, а также в Ярославле и Костроме. Каждый раз он передавал полученные от пожилых людей деньги кураторам бесконтактным способом.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по нескольким эпизодам мошенничества (ст. 159 УК РФ). Юноша находится в ИВС. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и искать других возможных жертв этой схемы.