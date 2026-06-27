В Ярославле началась Театральная неделя

Ежедневно по центральным улицам будут расходиться «бродячие артисты», чтобы рассказать жителям и гостям региона о самых ярких событиях фестиваля. Фото: Правительство Ярославской области.

Основными площадками станут Советская площадь, где 27 июня прошло торжественное открытие события, Даманский остров, театры имени Федора Волкова, юного зрителя, кукол, филармония и Дом актера.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригласил всех принять участие в мероприятиях проекта.

«Сегодня в Ярославле стартовала Театральная неделя. Впереди жителей и гостей региона ждет насыщенная программа, – отметил в социальных сетях Михаил Евраев. – Для нашего региона это особое событие. Ярославская область – родина первого русского профессионального театра, и для нас важно, чтобы театральное искусство было доступно каждому, а культурная жизнь становилась еще ярче и интереснее».

Завтра, 28 июня, на Советской площади состоится концерт Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и филармонической хоровой капеллой «Ярославия». В программе примут участие солисты Федор Освер (гобой), Николай Землянских (баритон), Эльмира Караханова (сопрано), Давид Посулихин (тенор), Валерия Абрамова (скрипка). Для ярославских зрителей прозвучат произведения великих русских композиторов Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других.

29 июня филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под руководством Владимира Контарева представит на Советской площади известную с советских времен рок-оперу «Юнона» и «Авось». 30 июня здесь выступит Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, за дирижерским пультом – заслуженный артист Республики Татарстан Василий Валитов.

1 июля ярославцы и гости региона увидят на Советской площади концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

3 июля в КЗЦ «Миллениум» состоится творческий вечер Никиты Михалкова «Территория моей любви». Гость поделится со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих сегодня в нашей стране и в мире. 4 июля на Советской площади пройдет спектакль-концерт «Поэзия созидания» «Мастерской «12» Никиты Михалкова. Спектакль создан по книге Сергея Михалкова «Военные стихи».

4 июля в 14 часов начнется театральное шествие, которое станет одним из самых массовых и ярких событий Театральной недели. Колонна пройдет от памятника Николаю Некрасову на Волжской набережной до Советской площади.

Ежедневно по центральным улицам будут расходиться «бродячие артисты», чтобы рассказать жителям и гостям региона о самых ярких событиях фестиваля и подарить хорошее настроение. На острове Даманском пройдут творческие лаборатории, мастер-классы, развлекательные игровые программы и спектакли самодеятельных коллективов.