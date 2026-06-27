Театральная неделя открылась в Ярославле

Театральная неделя гремит в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

Церемония открытия состоялась 27 июня на Советской площади, после чего областной центр на неделю превратился в город-театр.

Это настоящий праздник для горожан и туристов. Фото: Правительство Ярославской области.

По главным улицам гуляют «бродячие артисты», аниматоры, мимы и сказочные персонажи, создающие особую праздничную атмосферу для горожан и туристов.

По улицам бродят "бродячие артисты". Фото: Правительство Ярославской области.

На Даманском острове развернулись мастер-классы и творческие лаборатории «ПРОтеатр». Здесь показывают спектакль «Дедушка Мазай и зайцы» театра-студии «Маска» из Ростова Великого, а также интерактивное представление для всей семьи, подготовленное Ярославским колледжем культуры.

28 июня на Советской площади выступит маэстро Юрий Башмет. 29 июня зрители увидят рок-оперу «Юнона» и «Авось» в исполнении хоровой капеллы «Ярославия», 30 июня – концерт губернаторского симфонического оркестра.

1 июля на Советской площади выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

3 июля в КЗЦ «Миллениум» состоится творческий вечер Никиты Михалкова.

А 4 июля состоится большое шествие по центральным улицам Ярославля. В этот же день стартует Международный кинофестиваль «В кругу семьи», откроем памятник Юрию Бычкову – основателю туристического маршрута Золотое кольцо России, а также новую кинематографическую улицу на Нахимсона.

Подробная программа здесь.