День молодежи в Иванове 27 июня 2026: программа праздника

В Иванове День молодёжи отметят масштабным фестивалем. ФОТО: ВОЛЖАНИН Александр

В субботу, 27 июня, в Сквере мастеров Иванова отпразднуют День молодежи. Гостей ждут с 10 утра до 22 часов.

В пространстве "Молодость России" выступят Хор Первых, творческие коллективы региона, амбассадоры арт-кластера "Таврида" и победители Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". А еще можно будет послушать группу "GRANT". Приглашенной звездой фестиваля станет известный российский исполнитель, мультиинструменталист, певец и трубач Антоха МС (Антон Кузнецов). Выступление артиста начнется в 20:00.

На другой площадке - "Единство России" - пройдут лекции молодых ученых, образовательные мероприятия, круглые столы с экспертами, интеллектуальные дискуссии, диалоги с участниками СВО.

На площадке "Мечта России" ивановские вузы представят свои образовательные программы и проведут мастер-классы. Здесь же пройдет "Ярмарка добра", участники которой смогут присоединиться к добровольческим инициативам и благотворительным акциям.

Также запланирована ярмарка народных художественных промыслов: мастер-классы по традиционным ремеслам и выставка изделий мастеров. На площадке "Маркет молодых" свою продукцию представят молодые предприниматели Ивановской области.

На площадке "Гордость России" Всероссийский студенческий корпус спасателей проведет мастер-классы по оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях, Движение Первых организует интерактивную викторину "Открой для себя Код молодёжи России!". Российский Красный Крест, Ивановский волонтёрский центр и другие организации организуют тематические программы, посвящённые добровольчеству, гражданской активности и общественно значимым инициативам.

Для любителей спорта проведут мастер-классы по теннису и тэг-регби, турниры по мини-гольфу, панна-футболу и фиджитал спорту, семейные эстафеты. Для любителей кино будет открыт летний кинотеатр.

Завершится праздник фестивалем электронной музыки.