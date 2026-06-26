В Костроме на маршрут №3 выйдет электробус

В Кострому на испытания привезли электробус. ФОТО: администрация Костромы

По улицам Костромы совсем скоро будет ходить электробус. Пока что в тестовом режиме: задача - проверить технические характеристики транспорта, удобство для пассажиров и просчитать экономику поездок. Договоренность об испытания достигнута во время переговоров с Ликинским автобусным заводом.

Минувшей ночью электробус доставили в Кострому. По предварительным планам, его будут тестировать на маршруте №3, но, возможно, затем поставят и на другие направления. Испытания электробуса продлятся три месяца.

Новый транспорт оснащен аккумуляторными батареями большой емкости. Запас хода составляет до 200 километров.

"Будем смотреть, как он работает на разных маршрутах, оценивать экономику эксплуатации, запас хода и процесс зарядки. Именно для этого и проводится тестирование — чтобы понять, насколько такой транспорт подходит нашей городской маршрутной сети", — сказал исполнительный директор АО "Костромское ПАТП-3" Владимир Белоусов.