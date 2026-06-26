Куда пойти в День молодежи в Ярославле 27 июня 2026: полная программа праздника

В субботу, 27 июня, Советская площадь Ярославля станет главной площадкой фестиваля "Яро.Славно.Молодежно". С 14.00 до 22.00 всех горожан ждем насыщенная программа.
На протяжении всего дня будут работать различные площадки. Можно будет принять участие в мастер-классах и интерактивах, узнать больше о современных технологиях, здоровье, предпринимательстве, творчестве и многом другом.
Площадка "Создано молодыми"
Здесь будут представлены работы молодых ремесленников и локальные бренды Ярославской области. Гости смогут увидеть и приобрести украшения и аксессуары, изделия из керамики, свечи и диффузоры, платки, открытки, стикерпаки, вязаные и деревянные изделия, сувениры, продукцию из 3D-пластика.
Площадка "Потенциал"
Шатер психологии поможет разобраться в себе. На все лекции необходима регистрация.
14:00-15:00 Лекция "Что делать, если я устал быть родителем?"
15:00-16:30 Терапевтическая встреча "Поиск себя: кто я и чего хочу?"
16:30-18:00 Мастер-класс «Мой ресурс: как найти опору внутри себя»
18:00-19:00 Лекция "Психология изменений: как адаптироваться к новым условиям"
19:00-20:30 Открытая дискуссия "Одиночество в толпе: социальная катастрофа цифрового века или новая норма, с которой еще не научились жить?"
С14:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки от волонтеров психологической службы Дворца молодежи. Каждый желающий сможет пройти мини-практику и еще ближе познакомиться с собой.
Площадка "Молодость"
14.00-14.20 Открытие театральной недели
14.20-15.00 Выступление творческих коллективов
15.00-17.00 Танцевальные баттлы
17.00-19.00 Летний кубок КВН
19.00-20.00 Музыкальное шоу
20.00-21.00 Выступление группы "Голивудс"
21.00-21.45 Казаки делают хиты"
Площадка "Гордость и единство"
15.00-16.00 Лекторий от общества "Знание". Какую роль Ярославский край сыграл в эпоху Петра I и почему наш регион был для императора особенно важным. Как Плещеево озеро связано с рождением российского флота, почему Ярославль стал центром промышленного развития и какое значение имели ярославцы в больших государственных проектах того времени. Регистрация.
Гостям выпадет шанс попробовать силы в кузнечном деле. Это твоя возможность познакомиться с традициями своими руками и убедиться, что они живут до сих пор.
С 14.00 до 21.00:
- бесплатные мастер-классы по ковке для детей и взрослых
- настоящий горн, раскалённое железо и работа кузнеца прямо на площади
- рассказы о ремесле, инструментах и людях, которые веками работали с огнём и металлом
- кованые изделия, сувениры и железные вещи с характером.
Креативная лаборатория
Шатер "Любо.Яро.Славно"
19.00-20.00
Встреча на Дне молодежи для тех, кто хочет воплотить свою творческую задумку и стать частью крупного мероприятия августа. Лаборатория "Яро.Славно.Молодёжно" — открытая площадки для графических дизайнеров, иллюстраторов, культурологов, мастеров и всех, кто хочет заявить о себе. Твои идеи могут стать основой для реальных проектов: малых архитектурных форм, арт-объектов, мерча и не только. Регистрация.
Карта возможностей
На площадке специальная активность — карта возможностей. Она поможет тебе познакомиться с основными площадками фестиваля, узнать, какие возможности есть для молодых людей в Ярославской области, и получить приятные подарки.
Проект "Другая экскурсия"
Прогулка по историческому центру города. Маршрут "Три площади" проведет по Красной, Волковской и Богоявленской площадям. Участники узнают об их истории, интересных фактах и местах, мимо которых мы часто проходим, не замечая их. Регистрация.
Экскурсии стартуют от путеводного камня на Советской площади. Время: — 14:00–15:30 — 15:40–17:10 — 17:20–18:50.
Площадка "Баланс"
Среди насыщенной программы Дня молодёжи будет пространство, где можно отдохнуть и восстановить силы. На ней тебя будет ждать уютная зона отдыха, игры и форматы, которые помогут провести день в своём ритме.
Площадка "Навигаторы возможностей"
С 20:00 до 21:00 на площадке будет работать арт-резиденция "Проспект 27" — официальная арт-резиденция арт-кластера "Таврида" в Ярославской области.
Гостей ждут:
- знакомство с проектами и возможностями "Тавриды"
- истории участников и амбассадоров арт-кластера
- квиз с призами
- общение с творческим сообществом региона.
Площадка "Детство"
Для юных участников построили настоящий город детства. Делимся, чем можно заняться на площадке:
- творческие мастер-классы
- анимационные программы для детей
- музей под открытым небом
- мягкая зона для игр и отдыха.
Площадка "Сила"
Сюда точно стоит прийти, если нравятся физические активности, альтернативные виы спорта и есть желание получить полезную информацию, а также найти тех, кто тоже ведёт активную жизнь.
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