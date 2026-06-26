Куда пойти в День молодежи в Ярославле 27 июня 2026: полная программа праздника

27 июня Советская площадь Ярославля станет главной площадкой фестиваля "Яро.Славно.Молодежно". ФОТО: https://vk.com/dmfest76

В субботу, 27 июня, Советская площадь Ярославля станет главной площадкой фестиваля "Яро.Славно.Молодежно". С 14.00 до 22.00 всех горожан ждем насыщенная программа.

На протяжении всего дня будут работать различные площадки. Можно будет принять участие в мастер-классах и интерактивах, узнать больше о современных технологиях, здоровье, предпринимательстве, творчестве и многом другом.

ФОТО: https://vk.com/dmfest76

Площадка "Создано молодыми"

Здесь будут представлены работы молодых ремесленников и локальные бренды Ярославской области. Гости смогут увидеть и приобрести украшения и аксессуары, изделия из керамики, свечи и диффузоры, платки, открытки, стикерпаки, вязаные и деревянные изделия, сувениры, продукцию из 3D-пластика.

Площадка "Потенциал"

Шатер психологии поможет разобраться в себе. На все лекции необходима регистрация.

14:00-15:00 Лекция "Что делать, если я устал быть родителем?"

15:00-16:30 Терапевтическая встреча "Поиск себя: кто я и чего хочу?"

16:30-18:00 Мастер-класс «Мой ресурс: как найти опору внутри себя»

18:00-19:00 Лекция "Психология изменений: как адаптироваться к новым условиям"

19:00-20:30 Открытая дискуссия "Одиночество в толпе: социальная катастрофа цифрового века или новая норма, с которой еще не научились жить?"

С14:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки от волонтеров психологической службы Дворца молодежи. Каждый желающий сможет пройти мини-практику и еще ближе познакомиться с собой.

Площадка "Молодость"

14.00-14.20 Открытие театральной недели

14.20-15.00 Выступление творческих коллективов

15.00-17.00 Танцевальные баттлы

17.00-19.00 Летний кубок КВН

19.00-20.00 Музыкальное шоу

20.00-21.00 Выступление группы "Голивудс"

21.00-21.45 Казаки делают хиты"

Площадка "Гордость и единство"

15.00-16.00 Лекторий от общества "Знание". Какую роль Ярославский край сыграл в эпоху Петра I и почему наш регион был для императора особенно важным. Как Плещеево озеро связано с рождением российского флота, почему Ярославль стал центром промышленного развития и какое значение имели ярославцы в больших государственных проектах того времени. Регистрация.

Гостям выпадет шанс попробовать силы в кузнечном деле. Это твоя возможность познакомиться с традициями своими руками и убедиться, что они живут до сих пор.

С 14.00 до 21.00:

- бесплатные мастер-классы по ковке для детей и взрослых

- настоящий горн, раскалённое железо и работа кузнеца прямо на площади

- рассказы о ремесле, инструментах и людях, которые веками работали с огнём и металлом

- кованые изделия, сувениры и железные вещи с характером.

Креативная лаборатория

Шатер "Любо.Яро.Славно"

19.00-20.00

Встреча на Дне молодежи для тех, кто хочет воплотить свою творческую задумку и стать частью крупного мероприятия августа. Лаборатория "Яро.Славно.Молодёжно" — открытая площадки для графических дизайнеров, иллюстраторов, культурологов, мастеров и всех, кто хочет заявить о себе. Твои идеи могут стать основой для реальных проектов: малых архитектурных форм, арт-объектов, мерча и не только. Регистрация.

Карта возможностей

На площадке специальная активность — карта возможностей. Она поможет тебе познакомиться с основными площадками фестиваля, узнать, какие возможности есть для молодых людей в Ярославской области, и получить приятные подарки.

Проект "Другая экскурсия"

Прогулка по историческому центру города. Маршрут "Три площади" проведет по Красной, Волковской и Богоявленской площадям. Участники узнают об их истории, интересных фактах и местах, мимо которых мы часто проходим, не замечая их. Регистрация.

Экскурсии стартуют от путеводного камня на Советской площади. Время: — 14:00–15:30 — 15:40–17:10 — 17:20–18:50.

Площадка "Баланс"

Среди насыщенной программы Дня молодёжи будет пространство, где можно отдохнуть и восстановить силы. На ней тебя будет ждать уютная зона отдыха, игры и форматы, которые помогут провести день в своём ритме.

Площадка "Навигаторы возможностей"

С 20:00 до 21:00 на площадке будет работать арт-резиденция "Проспект 27" — официальная арт-резиденция арт-кластера "Таврида" в Ярославской области.

Гостей ждут:

- знакомство с проектами и возможностями "Тавриды"

- истории участников и амбассадоров арт-кластера

- квиз с призами

- общение с творческим сообществом региона.

Площадка "Детство"

Для юных участников построили настоящий город детства. Делимся, чем можно заняться на площадке:

- творческие мастер-классы

- анимационные программы для детей

- музей под открытым небом

- мягкая зона для игр и отдыха.

Площадка "Сила"

Сюда точно стоит прийти, если нравятся физические активности, альтернативные виы спорта и есть желание получить полезную информацию, а также найти тех, кто тоже ведёт активную жизнь.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен