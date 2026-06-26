День города Тутаева 27 июня 2026: программа праздника

День города Тутаева пройдет 27 июня. Фото: Правительство Ярославской области.

В субботу, 27 июня, в Тутаеве отметят День города. Гостями праздника станут группы "Фабрика" и "Бурановские бабушки".

Праздник начнется в 10 часов в Центральном парке. Запланированы игры и конкурсы "Дружат дети всей страны!", а в 12.30 всех приглашают на пенную вечеринку.

На Юбилейной площади в 14 часов откроется фестиваль национальных кухонь "Вкусно здесь", пройдет концерт "Славен город народом своим". В это же время у администрации можно будет посмотреть на костюмы и аксессуары народов России "Костюм как зеркало эпохи" во время дефиле.

И вновь вернемся в Центральный парк. С 15 часов здесь будут выступать артисты гитарной студий, с 17 часов - ансамбль казачьей песни "Раздолье", а с 18.40 - хоровые коллективы.

"Бурановские бабушки" споют для тутаевцев в 18 часов. Их концерт пройдет на Юбилейной площади. Затем их сменит кавер-группа "ТриждыДва". В 20 часов начнется концерт группы "Фабрика."

В это же часы в Центральном парке пройдет показ кино под открытым небом.

Завершится День города дискотекой и огненным шоу на Юбилейной площади.

Полная программа праздника. Фото: Правительство Ярославской области.

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